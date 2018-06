Ejecución de la inversión pública alcanzó el 23% en cinco meses

Entre enero y mayo de este año, la inversión pública alcanzó los $us 1.429 millones, lo que representó una ejecución del 23% del presupuesto programado para este 2018, según el Ministerio de Planificación.

“En relación con la ejecución histórica de años anteriores, el nivel de inversión es el más elevado y un 9% mayor al observado en mayo del 2017. La evolución de la inversión pública en estos cinco meses sienta las bases para esperar un importante crecimiento económico en la primera mitad del año”, destaca un comunicado de esa cartera de Estado.

Hasta el primer semestre del año pasado, la ejecución de la inversión pública había llegado apenas al 26,8% (Bs 11.380 millones de un total de Bs 42.454 millones), según los datos del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE). Esa baja ejecución hizo que el presidente Evo Morales convocara un gabinete para evaluar la baja inversión.



Ejecución 2018



De acuerdo con la ejecución por instituciones públicas, las entidades dentro de la administración central invirtieron $us 1.127 millones, que representaron el 82% de la inversión total y un 22% de ejecución de su presupuesto anual. De aquí, se destaca que los ministerios ejecutaron el 37,46% ($us 247,6 millones) de su inversión pública programada.



En la administración departamental, la inversión fue de $us 93,6 millones (29%) de su presupuesto. Aquí, destacan los gobiernos autónomos departamentales que ejecutaron $us 76,8 millones (28,6%). La administración local realizó inversiones por $us 151,5 millones (22,4%). La mayor parte de esta inversión (90%) fue ejecutada por los municipios ($us 141,5 millones).



Sin eficiencia



Entretanto, el analista económico Julio Alvarado consideró positivo el gasto de la inversión, aunque criticó que las obras no hayan sido en beneficio de lo que necesita la población, especialmente en salud.



“Es un buen dato, pero hay que tener en cuenta que el Gobierno ha realizado inversiones millonarias en el pasado y el resultado es que no han sido inversiones eficientes. Se han pasado en el plazo establecido para entregar las obras y una vez que se entregaron, han comenzado los trabajos de remodelación, reparación. El porcentaje no nos dice mucho. Lo mejor es tener pocas, pero que sean buenas”, dijo.

Puso como ejemplo, las inversiones para las empresas públicas Papelbol, Cartonbol, que tardaron varios años en hacerse realidad.