Edson Fidel Benjin Gonzales:“Para protegerse, mis superiores daban órdenes por teléfono y no por correo”

En una entrevista exclusiva con EL DEBER, Edson Fidel Benjin, que se encuentra recluido desde abril en el pabellón 2 de la cárcel de Palmasola, contó su verdad. Se declara inocente y apunta a los altos ejecutivos del banco estatal. Asegura tener pruebas de cómo los controles internos son vulnerables y se manejan de acuerdo al ‘humor’ de sus superiores y a puras llamadas telefónicas.



¿Por qué cree que se encuentra detenido?

Esto me hicieron porque cuando no hay un culpable, las cabezas que vuelan son las de los encargados y de los subgerentes y gerentes. Como estos eran nuevos, estaban susceptibles. Salí de vacaciones en enero y volví en abril, en ese lapso pasó este problema y al ver que se destapó el tema, hicieron auditorías y no pudieron dar con el culpable.

No saben si esa plata llegó al banco y en qué momento se manipuló. Lo primero que hicieron fue ver las cámaras. En abril, la señora M.A. me dijo que estaban en el área con nuevo personal, lo mismo le dijeron a otro amigo y a un supervisor. Les dieron tres meses de vacación. A mí me explicaron que se estaba reestructurando el área y que lo mejor era que renuncie y que me fuera a otro banco, y que ellos me iban a dar buenas referencias. Era incómodo trabajar conmigo.

¿Por qué era incómodo trabajar con vos?

Es porque estaban reestructurando el área y había llegado una nueva jefa de Potosí o Sucre, yo no iba a engranar con la nueva estructura. En mi vacación entró la nueva jefa, no me querían ahí porque ya estaban con los nuevos funcionarios.



¿Sospechaban que te estabas robando la plata?

Lo raro que veo es que han querido direccionar el caso a mí. Si fuera un robo como el que han escrito, tendrían que estar implicadas un montón de personas; por ejemplo, yo trabajo con auxiliares, somos dos jefes en una oficina y la apertura de bóvedas se hace con control dual con los gerentes. Haber hecho un robo de esa magnitud implicaba mucha gente, se necesitan las autorizaciones de los gerentes y subgerentes.

Para hacer este robo existen tres posibilidades. La primera es que la plata haya llegado fallada al banco, la segunda es que durante mi vacación la plata se hubiera movido una cantidad de paquete a otra bóveda de otra agencia; el dinero que yo he recepcionado, esa misma plata la han vuelto a traer a la Cuéllar, justo el día que la traen dicen que había algo raro. Y la tercera es en el transporte de valores, tardaban una hora en los recorridos, siendo que la distancia desde las oficinas hacia las otras agencias era máximo unas 10 cuadras.

Por eso mi abogado está pidiendo que muestren los videos completos. Yo tengo los originales del arqueo, que duró tres horas. En su momento no dijeron nada, cuando salí de vacaciones mostré todo verificado y me dijeron que todo estaba exacto de acuerdo a las normas. En tres horas me firmaron en conformidad; fueron tres personas.

¿Quién es el verdadero responsable de tu detención?

Los jefes tratan de culparme, como la gerente general M.N.S., de ellos al igual que yo volarán sus cabezas. Están comenzando a presionar a mis auxiliares para que declaren en mi contra. Las cámaras que tienen de prueba son incompletas, deben mostrar de todo el mes y de los distintos ángulos.

Según su experiencia, ¿es fácil vulnerar los controles?

Los anteriores robos se hicieron por la falta de control de los jefes, todo el trabajo es repetitivo y ya no controlan. Los gerentes no mandaban correos, te ordenaban por teléfono, porque si mandan correos ya es una prueba contra ellos.

Recuerdo que a H.M. le pedí que me mandara más cajeros y al otro día, con un llamado, me bajó a caja; ese era su comportamiento habitual y si uno no lo obedecía, estaba chau. Mi área no es vulnerable, el único error que cometí es obedecer a H.M., que en ese entonces era el jefe regional.

Recuerdo que un día los bancos se quejaron y mi jefe regional me llamó para que diera una solución rápida al ingreso de dinero con paquetes rotos. Para mi descargo yo tengo fotos. Yo sabía que eso no estaba permitido, no debía romper las normas.

Se ven fotos tuyas con autos de lujo y realizando viajes.

Yo entré al banco en septiembre de 2010 y en 2015 solicité mi quinquenio, que fueron unos $us 5.000; con esa plata me fui a Miami. En estos ocho años me compré tres movilidades, en diferentes tiempos y siempre con créditos. Las fotos donde aparezco con autos de lujo son en las autoventas o de mis amigos, no son míos, yo soy fanático de los vehículos.