Deuda externa boliviana alcanza al 23,4% del PIB

Hasta junio de este año, la deuda externa del país alcanzó un monto de $us 9.713,2 millones, lo que significa un 23,4% sobre el Producto Interno Bruto (PIB).

En su informe, el Banco Central de Bolivia (BCB) analiza que aún hay “un amplio margen y holgura en el perfil de la deuda externa pública del país”. En el periodo, se contrataron seis préstamos: dos con China ($us 448,8 millones); con el Danske Bank ($us 124,8 millones); con la CAF ($us 112 millones); con el Fondo OPEP ($us 30 millones); y con el Banco Alemán de Desarrollo KfW ($us 18,4 millones).