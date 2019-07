Detienen a acusado del caso Cotas; la cooperativa ampliará imputación

Widen Vaca, representante de la empresa Media Market SRL y uno de los principales acusados por el hurto de $us 7,7 millones que sufrió la telefónica dentro del programa Cotas en Cuotas, fue detenido ayer la Policía.

La aprehensión de Vaca se produjo por inmediaciones de la avenida G-77, de la capital cruceña. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Johnny Aguilera, informó de que el acusado pretendió hacerse pasar por otra persona cuando fue detenido. “Mimetizó su rostro con una barba crecida. En el momento de la intervención se presentó con otro nombre, aunque no contaba con el documento de identidad que lo acredite”, señaló Aguilera.

Las dudas con las que Vaca respondió a las preguntas de los agentes (que ya le seguían la pista desde el jueves pasado) sobre el nombre de sus padres y el lugar donde vive, ocasionaron su aprehensión y su posterior traslado hasta las dependencias de las Felcc, donde las pruebas de huellas dactilares realizadas confirmaron su identidad.

La captura de Vaca, de acuerdo con el abogado de Cotas, Jaime Soliz, es clave porque va a permitir reunir más información para cerrar el círculo con otras personas y poder recuperar el patrimonio desfalcado a la telefónica cruceña.

“Esperamos que cuando sea presentado ante un juez en una audiencia cautelar, sea remitido a la cárcel de Palmasola y que no se le permita vincularse con los otros detenidos del caso, ya que esto puede obstaculizar la investigación”, manifestó el jurista.

Soliz, además, indicó que ampliarán la imputación contra otras cuatro personas, con la finalidad de que la Fiscalía los aprehenda y luego se proceda con la acusación, para la posterior reparación integral del daño patrimonial ocasionado a Cotas.

En tanto, Ericka Parada, abogada de Vaca, señaló que su defendido es inocente. “Lastimosamente siempre es más fácil echarle la culpa a los más débiles y no a las personas que se tienen que perseguir”, sostuvo.

Según la profesional, la investigación que sigue adelante el Ministerio Público se está centrado en personas que no han tenido una participación real en el licito cometido en el interior de la cooperativa.

Al ser consultada sobre los motivos por el que Vaca nunca se presentó a declarar cuando la fiscalía lo solicitó, Parada indicó que en el país existe muy poco estado de derecho para las personas acusadas por un delito, que intentan asumir su defensa.

Por su parte, Jorge Galvarro, otro de los defensores del acusado, explicó que demostrarán que Vaca solo cumplía a cabalidad el contrato que tenía firmado con la cooperativa cruceña.

Audiencia cautelar hoy

El fiscal departamental de Santa Cruz, Mirael Salguero, informó de que Vaca será sometido a una audiencia cautelar hoy.

“La comisión de fiscales le tomó su declaración en la mañana del domingo. Será acusado, principalmente, por estafa agravada”, señaló Salguero.

Cabe recordar que, en la imputación presentada por la Fiscalía, indica que la firma Media Market SRL -de la que se dice que era la principal proveedora del Cotas en Cuotas- no importó un televisor en el marco de las normas.

Lejos de la realidad

Con respecto a la ampliación de la declaración de Hubert Gil, exdirector de marketing de Cotas y principal sindicado del robo, en la que reveló que la telefónica suscribió contratos que dejaron un hueco financiero de $us 84 millones en la institución y que la telefónica, además, entregó $us 300.000 al Comité pro Santa Cruz para organizar un paro, Soliz respondió que es fantasiosa.

“Es una diferencia abismal. Hablar de $us 84 millones y que un diputado va investigar que $us 300.000 fueron desviados para organizar un paro cívico, no es serio”, dijo el jurista.