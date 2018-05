Destapan otro desfalco en el Unión por Bs 1,6 millones y hay un aprehendido

Luego de ocho meses de la noticia de que un sonado desfalco millonario al Banco Unión sacudiera a la población, nuevamente ayer se conoció que otro exfuncionario de la sucursal de Desaguadero (La Paz) de la entidad financiera estatal, sustrajo al menos Bs 1.660.000.

El hecho se reveló tras una auditoría que se realizó de las gestiones 2015 a 2017, fechas anteriores al desfalco por más de Bs 37,6 millones de Juan Pari, quien actuó en las sucursales de Batallas y Achacahi.

“Luego del caso de Juan Pari, el Banco Unión hizo auditorías a otras sucursales. En Desaguadero se pudo conocer que el excajero, extesorero y exjefe de operaciones Julio César R.B., habría cometido ilícitos financieros y denunció al Ministerio Público. Esta persona ya está aprehendida y será puesta en manos de la justicia ordinaria”, informó el fiscal Omar Mejillones, quien está al frente de las investigaciones de caso banco Unión II.

El gerente nacional de operaciones, Humberto Marín, explicó a EL DEBER que con la nueva administración del banco, que se posesionó en octubre pasado, producto del sacudón del desfalco de Pari, se implementó mejoras en la gestión de riesgo operativo y sistema de control interno, con lo que se identificó esa apropiación indebida en Desaguadero.

“Como resultado de este trabajo de auditoría a los cajeros automáticos (ATM), el 8 de mayo se detectó este hecho irregular. Se halló que el proceso de retirar el saldo (remanente), no fue declarado correctamente por este personal y ahí hubo la diferencia”, indicó el ejecutivo.



A su vez, Eduardo Belmonte, subgerente nacional de operaciones, aclaró que el hecho sucedió en la anterior administración, pero “con el reforzamiento de los controles internos, se obligaron a hacer revisiones de gestiones pasadas y ahí ha saltado este hecho relevante”.

La entidad pública asegura que coadyuvará en las investigaciones, además que el dinero está asegurado y ningún cliente se verá afectado.

“Este banco como toda las entidades financieras, cuenta con las pólizas de seguros correspondientes”, aseguró Humberto Marín.



El modus operandi

De acuerdo a la explicación que realizó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, el imputado simulaba diciendo que el dinero de los ATM de esa localidad se habría agotado, cuando hay imágenes donde las cajas se muestran con suficientes billetes. Pero procedía a solicitar más montos de dinero y luego de recibirlo, dejaba “solo tres o cuatro billetes”, para justificar que realizaba el llenado de los cajeros, cuando en realidad, sustraía los recursos para su propio beneficio.

“El ahora imputado, habría procedido a realizar esa manipulación en cinco oportunidades. El 19 de septiembre de 2015, el 18 de octubre de 2016, el 29 de diciembre de 2016, el 13 de abril de 2017, el 19 de junio de 2017 con las sumas de entre Bs 474.000, Bs 489.000, Bs 491.000 y otros, haciendo un total de Bs 1,6 millones”, explicó Blanco.



Las investigaciones

Julio César R.B. había renunciado a finales de diciembre del año pasado. Luego de su aprehensión del miércoles, esta persona se acogió al silencio, la fiscalía lo imputó por delitos financieros, previstos en el artículo 363 del Código Penal, por lo que pedirá la detención preventiva.

El Ministerio Público ve probable que se agrave la situación de este ciudadano en función al avance de la investigación. Se aguarda la audiencia de medidas cautelares en el Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar.



Allanamientos



Entre el miércoles y ayer jueves, la Fiscalía realizó dos allanamientos, uno en el domicilio particular de esta persona donde se requisaron algunos objetos que pueden servir de pruebas. El otro allanamiento fue a un negocio personal destinado a la venta de artículos para bebé en La Paz.



Mientras tanto, se han congelado las cuentas bancarias del imputado y se anotó preventivamente todos sus bienes, para evitar la venta u ocultamiento. Hasta el momento, los investigadores no tienen ninguna información sobre el destino de los dineros sustraídos.



El fiscal Omar Mejillones dijo que se está cruzando información para detectar si existe alguna responsabilidad por parte de otros miembros del banco. Mientras tanto, dijo que Julio César R. B. es el único imputado, pero hay varios testigos.

“Existían en Desaguadero tres niveles de control dual. Estas personas van a ser citadas.



Sin embargo, en primera instancia señalan que estaban a expensas de todo lo que decidía el jefe de operaciones, es decir, el actual imputado, a quien a tribuyen la comisión de estos delitos porque en su calidad de jefe de operaciones, ordenaba lo que tenían que hacer”, explicó Mejillones.



Hay críticas



El senador de oposición Óscar Ortiz manifestó que este descubrimiento es “alarmante por la falta de sistema de control y de seguridad”. “Si se siguen dejando a las personas en los cargos, se corre el riesgo de que se sigan cometiendo los mismos atentados contra la economía”, señaló.



“Autoridades de regulación, gerentes responsables, las autoridades deben responder. Se tienen que imponer las sanciones respectivas, así es, tienen que rodar cabezas, no es posible que exista nuevamente este tipo de situaciones", aseveró el legislador oficialista Víctor Borda.

El ministro de Economía, Mario Guillén, dijo que pedirá un informe detallado, aunque conoce que el caso se develó luego de una auditoría del propio banco. “Se busca modernizar y mejorar los controles de seguridad”, dijo la autoridad.

La sucursal del Banco Unión en la población de desaguadero trabajó ayer con toda normalidad

Como si no hubiera pasado nada, el Banco Unión trabajó ayer jueves con normalidad, toda la jornada, según los pobladores de Desaguadero (La Paz).

La noticia del desfalco agarró por sorpresa a toda la población fronteriza. Hasta los mismos policías se vieron atónitos cuando se les consultó sobre el desfalco ocurrido entre 2015 y 2017 en esa sucursal. “Todo el día atendió el banco. Fue un día normal. No hubo nada raro. No sabemos nada”, narró un taxista local.

Al frente del Banco Unión se encuentra una tienda. El dueño afirmó que se enteró de la noticia por las redes sociales.



“Leí algo en el Facebook sobre un desfalco en este banco, pero no vi nada extraño, todo el día estuve atento y no pasó nada”, acotó.

El comando de la Policía de Desaguadero repitió lo mismo. Un suboficial que pidió guardar su nombre en reserva, señaló que no le llegó ningún informe. “Quizás haya problemas internos en el banco, pero no estamos enterados”, dijo.

A las 19:00, un funcionario del banco salió y explicó que no están autorizados a dar declaraciones. “Desde La Paz se emitirá un comunicado. No podemos decir nada más. El banco atenderá con normalidad”, finalizó. /BR

En la jornada

Descontrol

El senador Arturo Murillo aseveró que el "descontrol" está presente en todas las instancias del Estado y adelantó que una investigación del oficialismo “no va a encontrar nada”.



Informe al ministro

El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados, Lino Cárdenas, anunció que solicitarán un informe al ministro de Economía, Mario Guillén, para que explique este desfalco.



Las redes sociales

Las redes sociales se llenaron de indignación por la noticia que se propaló en todo el país. "Ya van dos desfalcos al banco y vos que todavía no terminas la tesis...", fue un comentario.

Cifras

1,6

Millones de bolivianos

Fue el desfalco que detectó una auditoría a la agencia de Desaguadero del banco Unión.

5



Oportunidades

Tuvo Julio César R. B. para sustraer el dinero del banco Unión, entre 2015 y 2017.



37,6

Millones

Fue el desfalco realizado por Juan Pari, en casi un año, sustraído en las sucursales de Achacachi y Batallas.