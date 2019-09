El proyecto habitacional Altos de Cotoca, que significó una inversión de Bs 314 millones, ya está disponible para las personas que no tengan una vivienda propia y que como grupo familiar tengan un ingreso entre los Bs 2.500 y Bs 3.000.

Noemi Bautista, directora nacional de la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda), explicó que los departamentos de dos habitaciones tienen un costo de $us 21.460, mientras que el precio de las de tres habitaciones valen $us 26.000 y $us 29.920 (más cercanos a la avenida).

Bautista detalló que la superficie construida es a partir de los 83 metros cuadrados y lo definió como el proyecto de vivienda social más grande de Bolivia y aseguró que su objetivo es contribuir a la reducción del déficit habitacional en Santa Cruz con una oferta de precios accesibles que pueden ser financiados, a través de bancos a una tasa de interés de 5,5%.

Esta obra consta de 960 unidades habitacionales distribuidas en 30 bloques de cuatro pisos cada uno con 32 departamentos por bloque. Además de los dos o tres dormitorios, cada departamento consta de un baño, una cocina, una sala-comedor y un área de servicio para lavandería.

El conjunto habitacional, ubicado en el kilómetro 16 y medio de la doble vía Cotoca, cuenta con los servicios de electricidad, agua potable, alcantarillado e instalaciones de gas domiciliario, además de calles pavimentadas, parques infantiles, áreas verdes, canchas poli funcionales, churrasquerías, paseos peatonales, parqueos y áreas de servicio.

Los requisitos básicos que exige la AEVivienda para acceder a estos departamentos con financiamiento bancario son: ser boliviano, ser mayor de edad, no tener vivienda propia, no haber sido beneficiado anteriormente con programas estatales de vivienda y calificar al crédito en la entidad financiera de su preferencia.

Para calificar a los postulantes, la agencia abrió oficinas en el mismo complejo habitacional y también atenderá en la calle Bahía Cáceres Nro 3935, además habilitó la línea telefónica gratuita 800-10-2373.