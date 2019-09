Departamentos sociales desde los $us 21.000

El proyecto Altos de Cotoca impulsado por la Agencia Estatal de Vivienda (AEVivienda) pone a disposición para las personas que no tenga una vivienda propia, 960 departamentos con financiamiento bancario.

Noemi Bautista, directora nacional de la AEVivienda, indicó que la obra está distribuida en 30 bloques de cuatro pisos y que la misma ya cuenta con los servicios básicos.

“Es una oportunidad para el grupo familiar que tenga ingresos entre Bs 2.500 y Bs 3.000 y que no tenga una vivienda propia acceder a este beneficio”, dijo Bautista.

Las unidades familiares tienen un costos desde los $us 21.460 de dos habitaciones, $us 26.000 las de tres habitaciones y $us 29.920 de tres habitaciones que están cercana a la avenida principal”, detalló Bautista.

El complejo habitacional está ubicado en el kilómetro 16 y medio de la doble vía al municipio de Cotoca.