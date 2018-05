La planta de urea y amoniaco, ubicada en Bulo Bulo (Cochabamba), ha dejado de funcionar por tercera vez, provocando mayores pérdidas económicas. Esa es la denuncia que hizo ayer el senador de Unidad Demócrata (UD), Óscar Ortiz. El Gobierno opta por el silencio ante las consultas sobre el tema.

“Lamentablemente, he recibido nuevas denuncias de que una vez más está paralizada la planta. Hay un problema de fuga del producto en uno de los equipos más críticos de esta planta industrial. Me preocupa mucho y me llama la atención esta tercera paralización”, señaló el asambleísta nacional en La Paz.

La obra petroquímica tuvo una inversión de $us 960 millones. En noviembre de 2012, Samsung Engineering Co. Ltd. inició la construcción de la obra y el 14 de septiembre de 2017 se inauguró. Tendría una capacidad de producción diaria de 1.600 t de urea.

Hasta el cierre de esta edición, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, no respondió a la denuncia. En marzo, el ministro de Hidrocarburos, Alberto Sánchez, explicó que luego de un periodo de arranque, el 20 de noviembre se activó un paro predictivo programado. El 27 de diciembre llegó el dispositivo que faltaba desde Italia. Luego de trabajar en enero y febrero y concluir las primeras 100.000 t de urea, los fabricantes recomendaron un paro programado.

“Esta paralización cuesta mucho al país. Vamos a pedir un nuevo informe al ministro Sánchez, demandando mayor transparencia en la información con relación al verdadero estado de la planta de urea”, señaló Ortiz.

Según el experto en hidrocarburos, Hugo del Granado, esta suspensión de obras se debería a una escasez en la producción de gas, pero instó a que se investigue profundamente los motivos.

“Samsung, que es la empresa encargada de la operación, habría subsanado todas las deficiencias mecánicas que se presentaron en las dos paradas anteriores. Por lo tanto, hay la posibilidad de que la pausa de ahora se deba a problemas de suministro de gas”, anticipó.

La cifra

960

Millones de dólares

Fue el costo de la inversión para la instalación de la planta de urea y amoniaco.

En la jornada

Transporte

Los transportistas confirmaron que la planta paró, pero se sigue trasladando el producto.



Pide una inspección

Óscar Ortiz denunció que no lo dejan visitar la planta.