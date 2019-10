Decomisan tres camiones con contrabando valuado en $us 240.000

Un nuevo golpe al contrabando dio la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) al decomisar tres camiones con 69 toneladas en ropa usada y productos de consumo masivo, provenientes de Chile y Argentina, respectivamente. Esta mercadería que no contaba con los permisos para ingresar al país está valuada en $us 240.000 y será destruida en su mayoría.

Willan Castillo, gerente regional en Santa Cruz de la Aduana Nacional de Bolivia (ANB), informó que esta semana se interceptó un camión proveniente de la frontera con Chile que contenía más de 24 toneladas de ropa de segunda mano, valuada en $us 56.000, aunque el conductor mostró un documento de internación, luego se comprobó que no se transportaba lo que se indicaba, por lo que la documentación era falsa.

También agregó que dos camiones que venían desde Argentina, burlaron el control de Abapó, ingresando por rutas no autorizadas, sin embargo, fueron detenidos en Pailón. Estos motorizados transportaban vino, sidra, cerveza, whisky, energizantes, jugos, semillas de girasol, yerba mate, insecticidas, entre otros productos, que no contaban con el registro sanitario. Asimismo, toda esta mercadería tiene un peso de 45 toneladas con un valor superior a $us 184.000.

“Ha sido un operativo importante con el apoyo de las Fuerzas Armadas y con el Ministerio Público. Estamos trabajando todos los días y más ahora que se acerca fin de año”, dijo Castillo.

De acuerdo a la autoridad la mayor parte de esta mercancía será destruida y la que pueda ser adjudicada será a entregada al Ministerio de la Presidencia.

