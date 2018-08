Critican administración de empresas estatales

La Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype), a través de su presidente, Néstor Conde, afirmó que el Gobierno no tiene capacidad para administrar empresas estatales productivas y claro ejemplo de aquello son la quiebra de Enatex, la falta de productividad de la azucarera San Buenaventura y la falta de mercado para Quipus.

“No tienen la capacidad para administrar una empresa, tenemos varios ejemplos: Quipus, Enatex, San Buenaventura, parece que se tratara de gastar y hacer cualquier tipo de empresas sin ningún estudio”, afirmó.

Conde calificó de enorme la cifra de Bs 2.000 millones que estimó el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) por pérdidas de 11 empresas en el periodo 2007-2016.

“Con ese dinero se podría haber apoyado al aparato productivo a escala nacional. Enatex ha usado tres fideicomisos y no pudieron levantarla, tuvieron que reducir personal y cerrarla”, dijo.

Según el Gobierno, las empresas públicas generaron Bs 42,6 millones de ganancias, y no es posible medir todavía utilidades en varias de ellas porque están en desarrollo.

Conde también reclamó la falta de políticas de protección a la producción nacional frente a una invasión de productos chinos. “Ningún sector manufacturero ha escapado del tema de la competencia desleal de los productos chinos, todo lo que son manufactura, textiles, orfebres, cueros, metalmecánica, todo entra sin control y el Gobierno no hace nada”, señaló.

En tanto que Marco Antonio Salinas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, consideró importante que las empresas estratégicas estén en manos del Estado, pero no así la creación de otras que le hacen competencia desleal a las que existen como Papelbol, Cartonbol, Lacteosbol, entre otras. Además, criticó que las empresas estatales no están obligadas a asumir el incremento salarial, no pagan impuestos y sus créditos son al 1% de interés.

Sedem habla de ganancias

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem) salió al cruce del estudio del Cedla. Indicó que las compañías públicas productivas fueron rentables en 2017.

Patricia Ballivián, gerenta general del Sedem, sostuvo que las estatales que aglutina la entidad se encuentran en etapa de logro de resultados, tienen utilidades y el crecimiento es positivo.

En la gestión 2017, según Ballivián, se tuvo las siguientes utilidades: EBA (Bs 6.351.077), Lacteosbol (Bs 4.227.867), Cartonbol (Bs 700.217), Promiel (Bs 3.533.349), la Empresa Estratégica de Producción de Semillas (EEPS) generó Bs 1.772.717 y la Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes (Eepaf) tuvo un ingreso de Bs 247.319, generando un total en utilidades de Bs 16.881.487.

Al respecto, Ballivián remarcó que las utilidades de las empresas son destinadas a financiar el bono Juancito Pinto y reinvertidas en las mismas empresas.