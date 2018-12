Cristian Daher Tobía, el líder que reinventa su empresa tecnológica

Nació hace 47 años en La Paz y llegó a vivir a Santa Cruz cuando solo tenía ocho meses de edad. Su padre, Hechim Daher Seleme, originario del sur del Líbano, arribó a Bolivia en 1968 para casarse con María Eugenia de Daher. Cristian Daher Tobía, el fundador y gerente de Datec Bolivia, habló con EL DEBER en el restaurante La Terraza, del hotel Los Tajibos.

Cristian Daher es de la promoción 1988 del colegio Franco Boliviano y estudió Finanzas en Texas (EEUU). Inicialmente quería cursar la carrera de ingeniería aeroespacial, pero su padre le hizo ver las dificultades para aplicarla. “Busqué una alternativa con los números y me enamoré de las finanzas. Siempre fui fanático del espacio. Me he dedicado a saltar en paracaídas”.

Pero además de su profesión, tuvo un ‘corazón tecnológico’. Por eso estudió programación en la universidad. “Me sirvió mucho para ver cómo piensa un analista de sistemas”.

Se tituló en 1994 y el Banco Bisa lo contrató como analista de créditos junior. “No duré mucho tiempo, porque soy muy inquieto. Renuncié después de casi dos años. El gerente me pidió que no me vaya y me invitó a abrir Bisa Bolsa en Santa Cruz. Fui uno de los primeros trabajadores y nos fue bien, pero me retiré. Di vueltas un tiempo hasta que abrí Siglo XXI, que era un instituto de información y tecnología. Tomé varios cursos de tecnología para impartir yo mismo las clases”.

Lideró Siglo XXI durante unos cinco años. En algún momento fue invitado por IBM a un evento como cliente que necesitaba un servidor. “En el hotel les dije que quería hacer algún negocio con ellos, pero respondieron que no y que yo tenía que comprar a los canales de venta. Volví a buscarlos y seis meses después firmamos un contrato de distribución. Nos abrieron las puertas para un mundo de activos y yo hice una sociedad con mi primo Abdala Daher. IBM propuso que vendamos equipos del hogar y en poco tiempo empezamos a ofrecer las máquinas corporativas. Después de un año y medio nos dieron servidores”.

Datec Bolivia nació en 1999 y en 2001 ya ofrecía servidores IBM. En 2005 absorbió aquí los datos de IBM y, en adelante, asumió la representación legal.

Una historia de reinvención

La empresa empezó como mayorista. “Le comprábamos los productos a IBM y le vendíamos a un canal de revendedores para que los comercialicen al cliente final, los instalen y hagan el mantenimiento. Después firmamos con Tripp-Lite, que mantiene la electricidad ininterrumpida. Me costó mucho al comienzo. Éramos solo tres empleados”.

En el camino contrató a una persona en La Paz. “Viajé a visitar a clientes de canales de reventa y se quejaban de que eran mal atendidos. En 2004 se me acercó IBM para ofrecerme hacer todo en Bolivia, ya que habían probado con los tres grandes de tecnología y les fue mal. Así fundamos en 2004 Alliance Secruitment, que es un partner para la venta, preventa, instalación y mantenimiento posventa. Tenemos un contrato de trabajo de siete por 24. Es la diferencia entre el servicio vendido y la garantía de la fábrica”.

En la siguiente etapa, parte del staff de post venta de IBM y personal de ventas de la línea Power pasaron a Datec. “El 31 de diciembre de 2004 éramos 36 personas y al día siguiente sesenta. El 2005 fue durísimo porque me tocó explicar a los clientes por qué no era un riesgo que una empresa boliviana se encargue de sus sistemas. Logramos restablecer la confianza y en 2006 creamos un departamento de ventas corporativo, ya que no podía tener al cliente corporativo con la estructura de atención de canales. Inclusive la logística tenía que ser diferente. Fue el primer cambio fundamental de Datec. Me di cuenta de que no hay que aferrarse a un negocio, sino que el negocio es lo que se tiene que hacer en ese momento. Miré mucho a IBM, que nació con máquinas de escribir y después pasó a la PC. No podía quedarme sentado y vi que el negocio es un monstruo vivo. A todos les costó asimilarlo, pero tenemos que reinventarnos todo el tiempo”.

El siguiente hito de Datec fue la certificación de ISO 9.000. “Yo quería que el sistema nos ayude a mejorar permanentemente. Fuimos la primera empresa tecnológica boliviana con ISO 9.000”.

Recuerda que en 2009 empezó otra crisis de bienes raíces en EEUU. “Empecé a hablar a mi gente del punto de inflexión en el negocio y comenzamos a transformar nuevamente la empresa a partir de que la PC, los servidores y el networking estaban muriendo. Casi todo lo que era hardware se convertía en un commoditty. Decidimos enfocarnos en el servicio al cliente. Veníamos de mover cajas durante 10 años y nuestro negocio debía ser de valor. Fue muy difícil y tuvo que haber cambios de personal. Se creó el departamento de software. Dijimos que en cinco años el 50% del negocio de Datec tenía que ser de software y servicios. Llegamos a 38%. Empezamos a abrirnos a grupos industriales en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Estamos todo el tiempo con el cliente y conocemos sus planes de mediano y largo plazo”.

Otro hito ocurrió en 2010, con el cambio del sistema a SAP. “Hicimos el trato y en seis meses la implementación. Salimos con el SAP grande y nos convertimos en su partner. Dos años después fuimos la primera firma boliviana Gold Partner de SAP”.

La construcción de su Data Center en 100 metros cuadrados es otro paso. “Tenemos los equipos más potentes de Bolivia y probablemente de Latinoamérica. Hicimos acuerdos con Palo Alto, líderes de seguridad. Nuestra nube es segura”.

Datec creó su oficina de seguridad y un centro de monitoreo. “La nube, más la oficina de SAP, empieza a tener buenas sinergias. Dentro de la nube también estamos lanzando los servicios gestionados de telefonía y tenemos el de impresión más grande de Bolivia”.

El nuevo negocio es la división de financiamiento. “Hemos acuñado el término renting. Es un área de finanzas que no tiene que ver mucho con tecnología. Tenemos un departamento de servicio gestionado, la oficina de seguridad, la nube, la oficina de SAP y el departamento de ventas tradicional de Datec, que no es nuestro futuro, pero es parte de nuestro presente”.

Los tres años más difíciles

Datec Bolivia es rentable, pero el periodo de 2015 a 2018 ha sido de los más difíciles. “Todo lo que hicimos nos lleva a ser rentables y a separarnos de la tendencia. En 2015 el mercado cayó casi un 20%. Terminamos con apenas un 2% de decrecimiento. No hemos dejado de vender ni de ser rentables, pero con diez veces más de esfuerzo. La banca ha dejado de invertir, telefonía dejó de invertir y la construcción y vivienda social no son altamente tecnológicas. Veo el próximo año mucho más difícil porque se agregan las variantes políticas y la inestabilidad”.

No esconde información Sobre el sello de su liderazgo, dice que le gusta que el personal tenga información. “Datec ha sido casi una escuela. Nunca me ha gustado ser el tipo que esconde la información ni ser un capataz. Nos juntamos una vez al año para la planificación y trato de guiar a la gente”.

Tienen una gerencia de servicios, la de finanzas y la comercial. Hay una jefatura de recursos humanos y una administrativa, además de una legal.

Se considera algo introvertido. “Tengo amigos de mi comparsa Los Sospechosos y algún jueves me voy con ellos. Me gusta churrasquear y estar rodeado de amigos, pero no soy mucho de salir”.

Es el mayor de tres hermanos. El segundo es Nelson, que trabaja en construcción, y la menor es Pamela, graduada de cirujana en EEUU. Su esposa es la ingeniera comercial Marcia J. Arteaga, con la que se casó hace 23 años. Su hija Emilia estudia tecnologías del arte y entretenimiento en Texas y la menor es Abiir. Con su esposa también comercializa en Bolivia el café italiano Zanetti. Es hincha de Oriente y le gustó siempre el vóleibol, el básquet, el gimnasio y correr.