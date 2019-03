Cotas pide al fiscal imputar a exgerente y otros cinco implicados

La defensa legal de la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas), solicitó a la Fiscalía imputar al exgerente comercial de la operadora y otros cinco implicados en el robo de $us 7,7 millones en el interior de la institución, mediante el programa Cotas en Cuotas.

Esta plataforma permitía a los socios acceder a la compra de equipos a simple solicitud, y cuyo valor se añadía en las facturas. Sin embargo, exfuncionarios realizaban solicitudes falsas y recogían los artículos –que Cotas pagaba a las tiendas-, para venderlos en el mercado informal.

En total, son 14 las personas sindicadas en este polémico caso. De esta cantidad, se cauteló a ocho: cinco guardan detención preventiva y tres tienen arresto domiciliario.

Raúl Paniagua, abogado de la institución en este proceso, pidió sumar a esta lista a tres exfuncionarios y tres implicados en la comercialización ilegal de los equipos.

Los extrabajadores implicados son Javier V.D., exgerente comercial y de marketing, Orlando C. y Luz Marina S., que trabajaban en el área de contabilidad de la institución, quienes presuntamente manipularon los informes que vulneraron controles de Cotas.

A ellos, según Paniagua, se deben añadir a Widen V. P., propietario de Media Market; empresa implicada en este millonario engaño. Además, de Cinthia A. y Harold F., los cuales vendían los productos de manera informal.

“Hay orden de aprehensión, pero no están imputados. Si no pueden ser detenidos, hemos pedido notificarlos por edicto, que se los impute y declare rebeldes a todos, porque ya pasó un tiempo prudencial”, complementó.

La auditoría que desveló el robo, en primera instancia, no encontró ninguna responsabilidad en el exgerente comercial, que tras el hecho renunció a su cargo.

Por último, el jurista, dijo que las investigaciones se están realizando “dentro de los plazos” que establece el Ministerio Público.

Afcoop escuchó a consejeros

Mientras el trabajo de la Fiscalía y la Policía avanza, ayer funcionarios de la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) escucharon los descargos de los consejos de Administración y de Vigilancia, sobre el informe preliminar del caso que brindó el ente regulador.

El martes, el viceministro de Cooperativas, Emilio Rodas, señaló que un informe preliminar de la Afcoop, detectó falencias en el trabajo de ambos consejos, y calculó las pérdidas de la telefónica, por este programa, en $us 8,9 millones y no en los $us 7,7 millones establecidos por Cotas. Además, se observó que el programa Cotas en Cuotas, no se enmarcaba en la razón social de la entidad.

En el encuentro, los aludidos presentaron sus descargos, pero al ser una reunión reservada, no se conocieron mayores detalles. Sin embargo, fuentes de Cotas indicaron que la Afcoop, dio un plazo de diez días para que la cooperativa pueda reunir los requerimientos exigidos por la entidad reguladora, que había exigido 81 documentos, pero solo recibió 30.

En la operadora indicaron que el resto de la documentación no se entregó debido que algunos requerimientos fueron secuestrados por la Fiscalía.