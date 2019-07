Las aerolíneas Copa Airlines y Boliviana de Aviación (BoA) ofrecen los vuelos más baratos para llegar a Miami (EEUU) con respecto a otras empresas de la competencia, según un sondeo que realizó EL DEBER, luego de que se conociera que American Airlines (AA) dejará el mercado.

Así, para un viaje programado entre el 14 y el 21 de septiembre, se evidencia que Copa Airlines cobra $us 543 (pasaje ida y vuelta) en la ruta Santa Cruz-Miami. En tanto que BoA cotiza en $us 602, Avianca oferta sus pasajes a $us 668, American Airlines a $us 1.096 y Latam a $us 1.225 (ver infografía).

Desde BoA el jefe de planificación comercial y marketing, Hugo Estrada, dijo que la aerolínea estatal BoA está trabajando actualmente para atender la demanda de usuarios al destino de Miami con precios competitivos que permitan al usuario acceder a su oferta de vuelos.

En la víspera American Airlines confirmó a EL DEBER, vía correo electrónico su decisión de suspender las operaciones a Bolivia desde el 28 de noviembre de 2019. “American evalúa su red constantemente, observando la oferta y la demanda para cada ruta que servimos. Queremos asegurar que nuestra flota y tripulaciones están sirviendo rutas que son rentables, posicionándonos mejor para el éxito a largo plazo contra la competencia global”, precisaron en un comunicado.

Al respecto, Lourdes Omoya, directora de la agencia de viajes estatal Boltur, precisó que la salida de AA afectará porque para incrementar el flujo de turistas al país se necesitan más líneas aéreas con conexiones directas.

La ejecutiva dijo que si se puede poner de ejemplo el mercado japonés; ellos no necesitan visa para EEUU y llegaban a Bolivia vía EEUU directamente haciendo conexión en Miami desde Tokio.

Para Ronald Artega, experto en hotelería y turismo, el impacto no solo será para el turismo, sino también para los negocios e inversiones. “AA, más que una aerolínea, es una bandera que da credibilidad a los inversionistas”.

Por su parte, Daniel Navajas, experto y diseñador en infraestructura aeroportuaria, advierte que la salida de American Airlines podría desincentivar a otras aerolíneas internacionales a operar en el país. También considera que el anhelado proyecto del Hub de Viru Viru puede verse afectado. “Esto deja un poco mal parado nuestro deseo de tener un hub de operación y puede desalentar a otras firmas”, señaló a la agencia de noticias ANF.

Hasta el momento, ni la Dirección General de Aeronáutica Civil, ni la Asociación de Líneas Aéreas se pronunciaron sobre la decisión de American Airlines.

Hay más viajes a Norteamérica

Marisol Echalar, presidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo, precisó que el mercado turístico siempre ha sido y será difícil en Bolivia por muchos factores, entre ellos sociales, políticos y económicos.

Sin embargo, dijo que como sector privado vienen trabajando y haciendo frente a imponderables que se les presentan a menudo. “Hoy se realizan hasta más viajes a EEUU que antes por diferentes aspectos como la mayor difusión de los destinos y más medios de transporte”.