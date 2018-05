Cooperativas de agua piden baja en tarifa eléctrica para no racionar

El incremento de la tarifa eléctrica determinado por el Gobierno la semana pasada ya genera malestar entre las cooperativas que brindan el servicio de agua en Santa Cruz.

Víctor Hugo Ortuño, presidente de la Federación de Cooperativas de Agua de Santa Cruz, sostuvo que los costos de producción con los constantes incrementos de la tarifa de electricidad se han encarecido hasta el punto de que sea insostenible, por lo que exigen al Gobierno encontrar la fórmula para lograr que el usar electricidad al sacar agua del subsuelo no les genere deudas y vuelva inviable su actividad.

Ortuño remarcó que la comisión que reciben está congelada desde 1995 y que los Bs 2,50 que cobran por 1.000 litros de agua ya no logran cubrir los costos de producción.

Ortuño negó que el último ajuste de tarifa, como dice la Autoridad de Electricidad, solo afectará al 2% de la población y como ejemplo indicó que las cooperativas de agua utilizan maquinaria, bombas y motores para extraer el agua a 300 metros de profundidad y que en el caso de las entidades que hacen este servicio en las ciudadelas de la Villa 1.º de Mayo, Plan 3.000 y Pampa de la Isla, cada una utiliza un promedio de 43.000 a 50.000 kilovatios por mes.

“Entonces el aumento del 11% para los que consumen más de 1.000 kilovatios hora por mes nos va a afectar. Para ser eficientes en el uso de la energía eléctrica en las horas pico, entre las 18:00 y las 22:00, tendremos que apagar nuestros motores”, remarcó Ortuño.

Menos agua



Julián Ibarra, gerente general de la Cooperativa Humberto Leigue, sostuvo que de seguir el mismo escenario, sus afiliados se van a tener que ir acostumbrando a juntar agua en baldes y turriles, pues por la actual estructura tarifaria se van a ver obligados a no usar sus motores por un periodo de cuatro horas (18:00-22:00), lo que significará que unos 2,7 millones de afiliados a las cooperativas no tendrán agua o el nivel de presión será menor.



Ibarra sostuvo que no encuentran otra alternativa, pues optar por un incremento del agua al consumidor final no es viable y es lo que no quieren.



“El uso de energía eléctrica representa un 30% de nuestros gastos de operación, sabemos que somos instituciones sin fines de lucro, por lo que no pedimos subir el agua a nuestros afiliados, sino tener un precio diferencial acorde con lo que indica la Constitución Política”, sostuvo Ibarra, que hizo notar que de acuerdo con la tarifa establecida con la Autoridad de Electricidad, la industria paga 20 centavos de boliviano por kilovatio hora, mientras que las cooperativas de agua cancelan 36 centavos de boliviano.



“Está bien defender a la industria nacional, pero también se debe pensar en las que prestan servicios básicos como es el agua y no presionarnos hasta ya no poder brindar una adecuada atención a nuestro afiliados”, dijo Ibarra.

La explicación de la CRE



Sobre el tema, Humberto Antonio Leigue, subgerente comercial de la CRE, precisó que de acuerdo con la Autoridad de Electricidad, la única categoría que sufrió un incremento es la domiciliaria que consume más de 500 kilovatios, mientras que para el comercio, la industria, el agua potable o alumbrado público, no hubo ningún aumento.

“Es más, en algunos casos hubo rebajas; por ejemplo, un detalle de la factura de la cooperativa Cosmol indica que para la cuenta 28267 en realidad hubo una reducción del 2%”, puntualizó Leigue, que remarcó que es falso que las cooperativas se vean afectadas con una nueva estructura tarifaria.



La pequeña empresa



Por su parte, Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación de Micro y Pequeños Empresarios (Fedemype), dijo que su sector está muy preocupado por las medidas que viene promulgando últimamente el Gobierno.



“Muchas de nuestras unidades trabajan en casas, ya que son empresas familiares. En algunos casos incluso los trabajadores viven con nosotros. Todo incremento recae solo a los propietarios de los domicilios, es decir, los pequeños empresarios”, explicó.



A decir del titular de Fedemype, el margen de utilidad de las mypes se está achicando cada vez más y en muchos casos no pasan del 10%.



“Una subida más, en este caso a la tarifa del agua, impactará no solo al negocio, sino al núcleo familiar. Solo nos queda aumentar los precios o asumir el incrementó, siendo lo más probable que hagamos lo segundo”, dijo.

Desde el lunes el sector comenzará con movilizaciones. Demandarán al Gobierno un análisis real de la situación de las mypes y pedirán una tarifa especial o que se abrogue la medida.



A su vez, Nestor Sandy, presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemypes-La Paz), indicó que tras el anuncio del incremento a la tarifa de energía eléctrica, presentarán una solicitud al Gobierno, para una situación preferencial en tarifa eléctrica a favor de la mediana y pequeña industria.



“Vamos a tratar este tema para que nos den una situación preferencial al sector de la micro y pequeña empresa”, señaló.



Por su parte, Mario Cruz, representante de la Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin-La Paz), señaló que este incremento afectará al costo de operaciones de los cooperativistas.



“La mecanización de las cooperativas ocasionará una afectación directa. Este tema será analizado en el transcurso de la semana. La afectación directa a las cooperativas mineras es porque son muchas cooperativas que ya han mecanizado el sistema de producción de esas áreas”, dijo.

En la jornada

Apoyo

Desde las juntas de vecinos del departamento indicaron entender la posición de las cooperativas de agua y su propuesta de racionar el servicio.



Observación

Para las juntas de vecinos, el Gobierno sigue presionando a los que menos tienen al incrementar las tarifas de electricidad.



Reunión

El viernes todas las cooperativas de Santa Cruz se reunirán para analizar qué medidas tomarán por el incremento en sus costos de operación.



Pedido

Harán llegar un reclamo formal al Gobierno para lograr un tratamiento especial.

Cifras del tema

2,7

Millones

Es la cantidad de personas que son atendidas por las cooperativas de agua.

30%

Nivelación

Es el porcentaje de mejora que están pidiendo las cooperativas de agua de Santa Cruz.

2%

Reducciones

Según la CRE, se han dado estas rebajas en el cobro de las tarifas a las cooperativas.