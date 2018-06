Los alcaldes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz) volverán a la mesa de diálogo con la Gobernación el lunes, esta vez para conciliar regalías de las gestiones 2017 y 2018, parte del reclamo que los mantuvo en movilización, y para ello acordaron llevar propuestas de nuevas formas de financiación alternativas al Pacto Fiscal para acceder a los recursos económicos que esperan reinvertir en sus municipios.

Se estableció un cuarto intermedio hasta las 8:00 del lunes para definir ese asunto, que es parte del compromiso asumido en la reunión de Amdecruz con el gobernador Rubén Costas la madrugada de ayer, tras un maratónico debate de 12 horas.



Sobre la gestión 2015

Entretanto, la Gobernación ratificó su compromiso de honrar saldos de las regalías hasta 2015 y para ello definió conformar mesas técnicas de trabajo, esta y la próxima semana, con los alcaldes de 10 municipios que están pendientes de conciliar ese tema y concluir el cierre de obras, según consta en el acta de conclusiones.



Se trata de los municipios de Ascensión, Minero, San Pedro, Mairana, Samaipata, Charagua, Yapacani, Pailón, Saipina y El Trigal.

Las mesas técnicas de trabajo se inician desde hoy con los representantes de Yapacaní. Desde el 15 de julio hasta el 15 de agosto se prevé suscribir los respectivos convenios con los municipios con los cuales se cierren acuerdos.



El secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, Vladimir Peña, fue enfático al afirmar que en la reunión del martes no se habló de un monto específico de pago a los municipios por la conciliación de regalías hasta 2015.

“La próxima semana, cuando terminemos las reuniones y cerremos acuerdos con los 10 municipios faltantes, recién podremos hablar de montos. No se pueden dar cifras cuando aún estamos en plena tarea”, puntualizó.

Cálculos de Amdecruz



Para Rodolfo Vallejos, presidente de Amdecruz, el acuerdo logrado con la Gobernación es un importante avance y eso demuestra que sus demandas eran legítimas.

Vallejos reconoció que en el documento firmado no se habla de montos, él considera que de acuerdo con los cálculos de los alcaldes, por la gestión 2015 deberán recibir unos Bs 100 millones.



“Es nuestro cálculo y cierto que es un valor aproximado que la Gobernación tendrá que depositar”, sostuvo Vallejos y precisó que para no entrar en polémica es mejor no hablar de cifras y que lo más sano es seguir con las negociaciones que se iniciaron y trabajar de forma técnica y no políticamente.

Regalías de 2016



En cuanto al pago de esa gestión, Vallejos sostuvo que ante el pedido de la Gobernación, que argumentó que los ingresos habían caído, debido a un menor precio del barril de petróleo, los ediles optaron por no exigir su pago y entender la posición del gobernador.



Desde la Gobernación de Santa Cruz explicaron que durante la reunión se ratificó que el pago de la regalía de 2016 quedaba suspendido y supeditado hasta la aprobación del Pacto Fiscal a escala nacional que redistribuya los recursos del Tesoro General de la Nación y que aún está pendiente.



“Hemos ratificado lo mismo que habíamos aprobado en actas anteriores. La Gobernación de Santa Cruz ha cumplido con todos los desembolsos que tenía comprometidos. Los alcaldes han señalado que seguirán con las obras que les falta concluir", dijo Peña.



Aporte a otros programas



La Gobernación de Santa Cruz ratificó además su compromiso de cumplir con su contraparte económica para el desayuno y almuerzo escolar, así como su inversión en obras de electrificación, caminos y proyectos productivos que ya están presupuestados y que son de gran beneficio para los municipios.



Los montos que tiene comprometidos, según se informó, son: Bs 15 millones para el desayuno y almuerzo escolar (la Gobernación aporta un 50% de contraparte y el resto es otorgado por los municipios), Bs 54 millones para electrificación y Bs 54 millones como contraparte para proyectos de agua y riego. Los alcaldes están a la expectativa de conciliar las regalías pendientes para invertir en más obras.

TEMAS Y COMPROMISOS

Desayuno y almuerzo escolar

Se ratificó el acta del 10 de octubre de 2017, que establece las mismas condiciones de contraparte: 50% Gobernación y 50% municipios por 150 días. Hasta el 30 de julio se prevén realizar los desembolsos.



Electrificación

Se hizo una presentación ilustrativa sobre electrificación en el departamento y la planificación para alcanzar una cobertura hasta finalizar la gestión del 98%, eso con todos los proyectos viables. La Gobernación requiere una inversión de más de Bs 200 millones.



Caminos

Se informó sobre el asfaltado y pavimentado de caminos que realiza la Gobernación con recursos propios. Se realizará una mesa técnica entre Amdecruz, Gobernación y Sedcam para elaborar una planificación integral en materia de caminos y luego pueden reunirse cada tres meses para evaluar avances.



Proyectos productivos

Con respecto a proyectos de riego y agua, se tiene un fideicomiso de cerca de $us 8 millones que aseguran la ejecución de esas obras. Fuente: Acta de reunión