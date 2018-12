Conamype pide reunión con Evo por falta de NIT

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), luego de mantener una reunión con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, determinó pedir una reunión con Juan Evo Morales, presidente del país, para encontrar una solución a la traba del Número de Identificación Tributaria (NIT) y poder registrarse y beneficiarse del 15% del segundo aguinaldo.

Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz, lamentó que con el ministro Rojas no se haya llegado a un acuerdo para dejar sin efecto el requisito del NIT.

Vargas remarcó que en las distintas reuniones que mantuvieron con los funcionarios del Gobierno se dejó bien en claro que al sector no se le debía exigir contar con NIT dado que las unidades productivas en muchos casos no tienen más de tres trabajadores, por lo que contar con esa identificación tributaria no es el principal objetivo de las mypes.

El dirigente remarcó que de las 20.000 unidades productivas que hay en el país, el 60% no cuenta con el NIT, que, a su criterio, es un requisito para las grandes y medianas empresas, y que si no hay una atención al pedido, el sector no participará del 15%.

Sobre el pago del beneficio, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Horacio Villegas, dijo que la COB representa a un grupo de dirigentes privilegiados con empleo asegurado y de altos ingresos. Denunció que muchos de esos dirigentes afines al MAS están en comisión cobrando importantes sueldos.