Conamype no participará del registro del 15% si se mantiene requisito del NIT

Pasan los días y nuevas observaciones y críticas se suman al reglamento que hace viable el pago del segundo aguinaldo, en esta oportunidad es la Confederación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Conamype) la que observa los requisitos de la norma y el papel que se da a los intermediarios.

También se debe agregar que hoy por la tarde vence el plazo de la COB para dejar sin efecto la norma, caso contrario pedirán la renuncia de tres ministros del área económica.

Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype) de Santa Cruz, dijo que se llevaron una amarga sorpresa al descubrir que en el reglamento uno de los requisitos para poder formar parte de las empresas proveedoras de productos nacionales, que se verán beneficiadas del 15% que el Gobierno descontará del 2.º aguinaldo para destinar esos recursos a la compra de la oferta boliviana, es que cuenten con un Número de Identificación Tributaria (NIT).

Vargas detalló que de las 20.000 unidades productivas afiliadas a la Conamype, un 60% no cuenta con NIT y esa situación se la hizo conocer al Gobierno en las distintas reuniones que mantuvieron.

“Luego de mantener una reunión determinamos solidarizarmos con nuestros compañeros que no tienen NIT y optamos que la confederación no va a participar del registro para beneficiar nos del 15%”, remarcó Vargas.

El dirigente también observó que el otro punto que se rechaza es la participación de los intermediarios (comerciantes), pues a su criterio la idea era beneficiar al productor y al fabricante boliviano, y no a los comerciantes que para tener alguna rentabilidad incrementan los precios.

Vargas adelantó que hoy, a partir de las 18:00, mantendrán en La Paz una reunión con Eugenio Rojas, ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, con el objetivo de revertir ambos puntos y encontrar una opción para que los productores e industriales de la micro y pequeña empresa sean los que verdaderamente se beneficien con el segundo aguinaldo.

Cabe recordar que Germán Canaviri, presidente de la Conamype, indicó que están en emergencia, puesto que consideran una traición los alcances del Decreto Supremo 3747 del 2.º aguinaldo.

Canaviri explicó que la norma no está acorde con un convenio que firmaron con el Gobierno en octubre, en el que se indicaba que el beneficio debía ser exclusivamente para los microempresarios, y no para los comercializadores, por lo que exigió que el decreto se anule o se cambie, a tiempo de advertir que si no son escuchados, el sector se va a movilizar.

Lo que indica la norma

En el artículo 5 del DS 3747, inscripción de proveedores, en su parágrafo I se detalla que las unidades productivas o intermediarias para ser proveedores de productos hechos en Bolivia deberán inscribirse gratuitamente en la línea o de forma presencial ante el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural proporcionando el Número de Identificación Tributaria (NIT) otorgado por el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

En el punto II se indica que las unidades productivas o intermediarios serán responsables de la veracidad de la información consignada en la inscripción, al igual que la información registrada en el proceso de venta. Mientras que en el parágrafo III se remarca que la información señalada en el parágrafo I del presente artículo tendrá carácter de declaración jurada.

La presión cobista Sósimo Paniagua, secretario general de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz, explicó que hoy en horas de la tarde vence el plazo que la Central Obrera Boliviana (COB) le dio al Gobierno para dejar sin efecto el reglamento al que se le observa el plazo para su pago, que el beneficio no sea un 100% en efectivo y que el mismo tenga un tope salarial de Bs 15.000.

Paniagua sostuvo que la decisión unilateral de recortar un 15% el beneficio es lo que más se critica, pues a su criterio el destino de esos recursos no está determinado con claridad. “Con seguridad que el martes nos llaman a un ampliado nacional para evaluar la situación y determinar los pasos a seguir. Antes no le puedo adelantar qué es lo que va a pasar si aún continúa vigente el reglamento”, sostuvo.

La defensa del Gobierno

Jaime Durán, viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, en el programa El Pueblo es Noticia, subrayó que el pago del segundo aguinaldo demuestra que hay un Estado fuerte con un superávit corriente producto de los buenos ingresos tributarios, por lo que el país no debe recurrir al financiamiento extranjero para poder cumplir con este beneficio en el sector público.

Durán sostuvo que el pago de este beneficio es para premiar a los trabajadores por lograr que la economía en esta gestión tenga un crecimiento del 4,61%, un porcentaje que a su criterio demuestra que desde hace varios años el país crece más que los demás países de la región que tienen un promedio de crecimiento que oscila entre el 0 y el 1%.



Sobre el rechazo de los privados, Durán detalló que las utilidades o beneficios del sector aumentaron de Bs 6.000 millones (2005) a Bs 27.000 millones (2017), por lo que tienen los recursos suficientes para cumplir, mientras que lamentó la posición de algunos dirigentes de la COB que no logran entender el objetivo del 15%.