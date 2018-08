Comercios se suben a la fiebre de descuentos y apuntan a Expocruz

Agosto es el mes bisagra en el que los centros comerciales y las automotrices, a partir de los distintos descuentos y promociones, buscan vaciar sus almacenes para empezar con modelos nuevos y hacer frente a la feria de ferias, como es la Expocruz 2018.

En los dos principales shoppings que tiene Santa Cruz, Las Brisas y Ventura Mall, las distintas tiendas tientan a los potenciales clientes con descuentos que oscilan entre el 20 y el 70%.

Marcela Parra, vendedora de ropa masculina de una marca argentina, indicó que las camisas, los jeans y los accesorios, como los cinturones, son los que tienen una gran demanda debido a que tienen un descuento del 30%.

“Un jeans que costaba $us 120, con el descuento se lo puede llevar en $us 84, y si compra una segunda prenda el descuento llega al 50%”, explicó Parra.

Antonia Rocha, que atiende una tienda de ropa para niños en la planta baja del Ventura Mall, detalló que agosto desde hace unos dos años es el mes ideal para hacer descuentos y el público ya se está acostumbrando.

“Nuestra línea de ropa para niños hasta los cinco años es muy requerida en agosto, pues los descuentos del 40% son muy aceptados por nuestros clientes”, remarcó Rocha.

Desde la gerencia general de Las Brisas indicaron que el 12 de agosto el centro comercial cumplió un año y por ello durante todo el mes, las 80 tiendas, más el patio de comida, el supermercado y el gimnasio, realizarán distintos descuentos, que en algunos casos llegarán al 70%.

En cuanto a los electrodomésticos, Dismac realiza descuentos en las heladeras con ahorros de hasta Bs 1.600, en cocinas con descuentos de Bs 1.000. Hay combos de un televisor y un equipo se música que permiten ahorrar Bs 690.

Vehículos con descuentos

Las importadoras de vehículos ya están en carrera y ofrecen descuentos de feria, así la empresa Bolivian Auto Motors llega a los $us 2.000, mientras que desde Christian Automotors están con la semana Ford con rebajas de $us 2.000. Mientras Imcruz apuesta al Gran Outlet Agosto, con descuentos que llegan a los $us 4.000.

A su vez, AutoLider, AutoSud y Hansa ofrecen motorizados a precio de la Expocruz 2018 e invitan a los clientes a no esperar dicho evento y aprovechar ya las rebajas.

Se suma EL DEBER

Con la campaña publicitaria Agosto liquida, el Diario Mayor apuesta a una agresiva campaña comercial donde se ofrecerán importantes descuentos para las distintas empresas que acepten el desafío de dar a conocer sus productos por las distintas plataformas (papel, web, radio) que EL DEBER ofrece.

Rodrigo Justiniano, gerente de ventas de este medio, explicó que para los interesados en publicitar habrá descuentos desde un 30% y que para los que tomen el servicio tendrán una línea gráfica que irá creando expectativa en las distintas plataformas de comunicación que el periódico ofrece.

“El 24, 25 y 26 de agosto las empresas tendrán la oportunidad de promocionarse de una forma diferente”, dijo Justiniano.