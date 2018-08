El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, minimizó las pérdidas en el agro por los efectos climáticos, aunque señaló que el presidente Evo Morales se reunirá con representantes del sector agropecuario en los próximos días.

"Se están haciendo las evaluaciones correspondientes. En el tema de la soya, no hay una pérdida importante. Es de preocupación porque ha habido sequía, pero las pérdidas no son de gran consideración. Hay sembradíos de sorgo, maíz que tienen una afectación en relación a la productividad, pero no podemos hablar en estos momentos, de que hubiera habido daños considerables en la producción", explicó la autoridad.

El ministro dio la información luego de la reunión de Gabinete. Foto: Miguel Ángel Melendres

Más adelante, señaló que se hará un análisis conjunto entre representantes de Anapo y el presidente Morales, quien anunció que se va a reunir con el sector.

"No tengo un comunicado de cuándo será la reunión con los sectores productores agropecuarios, pero se va a realizar", añadió.

Un reporte del sector productivo, afirma que al 31 de julio se estima un 33% de disminución en los rendimientos de la producción de granos y una reducción de 532.610 toneladas, lo que representa una pérdida de $us 110 millones para el sector oleaginoso cruceño.