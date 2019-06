Clientes de Paraguay, Argentina y Perú, interesados en soya nacional

Después de la frustrada negociación de un ‘precio justo’ con las agroindustrias, desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), su presidente, Marcelo Pantoja, reveló que emisarios de Argentina, Paraguay y Perú han formalizado interés de compra de la producción soyera de la campaña de verano.

El anuncio asoma luego de que se conociera la ruptura del diálogo e indefinición de un precio que cubra las expectativas de los productores de las filiales de Anapo de San Pedro, Cuatro Cañadas y San Julián, que pretenden un pago de $us 300 la tonelada de soya. En las tratativas individuales con los agricultores, se conoció que las industrias ofrecieron entre $us 240 y 245 por la tonelada.

A decir de Pantoja, la oferta no contentó a la dirigencia de los productores, que bajarán los resultados de la negociación a sus bases para definir una estrategia que posibilite una salida a la iliquidez sectorial. Una alternativa firme que maneja el sector, según dijo, es el retiro de granos para negociar la venta de manera directa con los interesados.

Cabe recordar que el Gobierno, en mayo, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, liberó la exportación del 60% de la producción de grano de soya. En la campaña agrícola de verano 2018-2019 el sector alcanzó una producción de 1,9 millones de toneladas del ‘grano de oro’.

Justamente, según Pantoja, los productores aguardan la reglamentación del decreto para negociar la venta de su producción con clientes del exterior que han manifestado interés de compra.

El presidente de la Filial Norte Anapo, Eliazer Arellano, indicó que no se avanzó ni definió nada en la negociación de precio porque las industrias, según dijo, insisten en pagar un precio que no guarda relación con la subida del grano en el mercado internacional ni compensa la inversión de costos de producción.

En el caso de la filial que preside, el dirigente señaló que existe una ponencia de legalizar el retiro de las 35.000 toneladas de soya acopiadas en los silos de las industrias Gravetal y Nutrioil.

El secretario ejecutivo de los Interculturales, Wilson Cáceres, dijo que los $us 240 que ofrece la industria no favorecen al sector productivo. El sector apuesta a un pago de $us 285 por tonelada.

Sector industrial

Desde la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), su presidente, Oswaldo Barriga, indicó que las industrias continúan con la predisposición a seguir negociando. No obstante, reveló que el martes el sector realizó una oferta a los productores y se entendía que la dirigencia bajaría la consulta a las bases y que, entre el sábado y el lunes, harían conocer una contrapropuesta. “Desde el punto de vista de la industria se continúa la predisposición de seguir negociando”, indicó.

“Si se llega al extremo de que el agricultor no se encuentre en condiciones de aceptar la oferta de precio de la industria, la predisposición de retirar su grano está ahí”, sentenció Barriga.