Cinco variables explican la caída de las reservas internacionales

El déficit en la balanza comercial es la principal de cinco variables identificadas por economistas, para explicar la baja de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que en tres años y medio, de diciembre de 2014 a septiembre de 2018, cayeron un 42,3%, es decir de $us 15.125 millones a $us 8.729 millones.

Esta tendencia data de 2014, con un leve repunte en 2017 (ver info), por lo que el presidente Evo Morales, enterado de las cifras, lanzó la interrogante de manera pública: “¿Por qué hemos bajado? ¿Cómo hay que subir? Hay algunos problemas”.

En este periodo la pérdida de reservas asciende a $us 6.396 millones, desde el BCB destacan que el nivel de las reservas es el más alto de la región, porque representa un 23% del PIB y que cubren más de nueve meses de las importaciones del país.

¿Qué pasó con las RIN?

El economista de la Fundación Jubileo, René Martínez, explica que las RIN son divisas previsionales, no para gastar, y varían en función de la balanza comercial, es decir, la resta entre exportaciones e importaciones, que desde 2015 trae un déficit de $us 3.326 millones, hasta agosto de 2018.

“En esa diferencia disminuyen las reservas; hay déficit por la caída en ingresos de la exportación del gas, el tipo de cambio que incentiva las importaciones (y desincentiva las exportaciones no tradicionales), el pago de la deuda externa, y créditos para empresas públicas”, indicó.

El asesor de la Gobernación de Santa Cruz, José Luis Parada, considera que la baja se explica por la dependencia de la economía en la renta petrolera, que en similar periodo refleja también una caída de ingresos; entre 2014 y 2017, bajaron de Bs 24.185 millones a Bs 8.953 millones, es decir una reducción de Bs 15.232 millones ($us 2.240 millones).

“Al caer los ingresos, se cae la provisión de divisas (dólares), que a su vez provoca la reducción del gasto público, genera menos circulante y causa una desaceleración”, alertó Parada.

Respecto a la deuda externa, hasta junio alcanzó $us 9.713 millones, es decir, un 23,4% del PIB. El BCB reporta que en 2017, el desembolso para el pago de la deuda alcanzó $us 581,2 millones, mientras que en 2016 llegaron a $us 471,9 millones.

A marzo de 2018, los créditos a empresas públicas alcanzaron Bs 34.144 millones, y al

Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) Bs 1.764 millones, es decir, alrededor de $us 5.280 millones.

El economista de la Fundación Milenio José Luis Evia apunta que la merma de las RIN refleja también el déficit del sector público, y aconseja reducir el gasto como una medida paliativa.

Aclaró que los préstamos a estatales como Mi Teleférico o la planta de Bulo Bulo, son considerados pasivos, “que financian el déficit del Sistema Público No Financiero (SPNF)”.

Para los expertos, otras medidas recomendadas son la modificación del tipo cambiario, por la devaluación de monedas en Brasil y Argentina; reducir las importaciones, y revisar el doble aguinaldo y la restricción a la exportación de algunos productos.