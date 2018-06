Choferes del transporte pesado piden ayuda por nevadas en la frontera

Tras nevar durante tres días en la zona fronteriza con Chile, los dirigentes del transporte pesado se encuentran en emergencia debido a que sus afiliados están detenidos en la carretera con sus camiones.

Según los representantes del sector, la ABC está trabajando en la carretera Oruro-Cochabamba para dejarla expedita, pero la que necesita un trabajo urgente es la del tramo Chungará-Tambo Quemado.

Marcelo Cruz, presidente del Transporte Pesado Internacional, indicó que el tema de la salud es lo que más les preocupa, pues los choferes deben soportar temperaturas de hasta -18 grados bajo cero.

“Estamos trabajando con el Ministerio de Salud para que lleguen las brigadas al lugar y asistan a nuestros afiliados que están teniendo graves problemas respiratorios y ya sienten los efectos de la altura”, dijo Cruz.

Pedido de los afectados



Los choferes que se encuentran detenidos en el lugar lamentaron que la ABC hasta el momento no haya logrado despejar la carretera para que ellos puedan seguir su viaje hacia Oruro.



“Uno de los afectados indicó al canal Unitel que Chungará está desierto y aconsejó que los transportistas se queden en Arica.



“Quédense en Cochabamba, o en Oruro, no se animen todavía a viajar, la carretera no está en buen estado y se encuentra cerrada por la gran cantidad de nieve”, aconsejó un transportista varado en Tambo Quemado.