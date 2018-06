China da ‘vía libre’ a cuatro productos bolivianos

Bolivia ya tiene vía libre para exportar quinua, café, castaña y sésamo a China, y se espera que hasta fin de año se pueda lograr autorización para comercializar allí carne bovina tras la evaluación (al sistema sanitario, frigoríficos, laboratorios y productores) que hará una misión técnica del país nipón que llegará en agosto, según informó el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.



Cocarico precisó que en el caso de la quinua y el café se firmaron protocolos de requisitos fitosanitarios y para la castaña y sésamo, se tienen notas de autorización. “Ahora hay que trabajar en los vínculos entre empresarios bolivianos y chinos para que se pueda operativizar las exportaciones”, indicó sin precisar volúmenes.



Sobre la soya boliviana, Cocarico explicó que “China observó publicaciones realizadas en medios virtuales por entidades y ONG no oficiales sobre la presencia de algunas malezas y plagas que no se tienen reportes oficiales de su presencia”. Frente a ello, señaló que el Senasag verificará las fuentes en las que se basaron esas entidades y realizará estudios científicos respectivos. “La soya boliviana no tiene problemas fitosanitarios (...) Estamos haciendo las aclaraciones a cada observación”, enfatizó.

El gerente general del IBCE, Gary Rodríguez, remarcó el gran potencial de Bolivia para la exportación de soya y carne bovina. “Hacemos votos para que se subsanen a corto plazo las observaciones y el trabajo técnico”, dijo. /AC