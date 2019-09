Carlos Limpias Elio “Damos valor a lo que de otra manera sería un problema”

La vocación por el reciclaje ha sido parte del ADN de Empacar S.A. desde cuando la empresa nació, hace más de 42 años, bajo el nombre de Kupel. “La industria ha ido evolucionando desde la fabricación (con material reciclado) de papel higiénico, toallas femeninas y pañales hasta cajas; ahora producimos el embalaje y envases –tanto de cartón como de plástico– de las principales industrias de Bolivia para sus requerimientos de exportación o de venta local”, dice Carlos Limpias Elio, gerente general de Empacar.

La política de reciclaje de la empresa va acompañada de una masiva campaña de educación medioambiental a nivel nacional. “Le decimos a la gente: no contamine, recicle; nosotros le damos los medios”, enfatiza el gerente. “Empacar puso la primera planta de reciclado botella a botella. Fuimos pioneros en Sudamérica en implementar una economía circular, y hoy en día las grandes compañías hablan de ello, cuando nosotros ya lo venimos haciendo desde hace 10 años”.

Gracias a iniciativas como estas, las botellas de plástico en el mercado boliviano contienen un 30% de material reciclado, uno de los índices más altos en la región. También reciclan las cajas de cartón, cuidando que el producto tenga el mismo desempeño que si fuera fabricado con material virgen. “Ofrecemos a las industrias la oportunidad de incorporar en sus cadenas de distribución productos de altísima calidad y totalmente responsables con el medioambiente”, complementa.

Las campañas de recolección de botellas y cartones ya tienen gran impacto a nivel nacional. Limpias destaca que solo en la ciudad de Santa Cruz se trabaja con más de 120 colegios. Además, coordinan acciones con municipios y con las empresas que se encargan del entierro sanitario en las principales ciudades de Bolivia.

Aún hay espacio para seguir mejorando, en un país donde 35.000 familias viven del reciclaje. Carlos Limpias identifica el cambio de hábitos de la población como un gran reto: “Hay que lograr que la gente tome conciencia de que lo que considera basura, en realidad no lo es. El plástico no es basura, el cartón no es basura. Tenemos los medios y la tecnología para volver a dar valor a lo que de otra manera sería un problema”.

Productos y servicios

Empacar produce embalajes de cartón, botellas PET, botellones, tapas, canastillos, baldes, colgadores y muchos otros productos.

Ofrece, además, soluciones logísticas para el almacenamiento de carga, alquiler de galpones y otros servicios relacionados al transporte y manipuleo de carga. “Atendemos a empresas exportadoras de carne, de frutas, de aceites, de cerámica. Cualquier tipo de producto de industria nacional, de una u otra manera, está relacionado con nosotros”, explica Limpias.

Señala que los requerimientos de sus clientes evolucionan de forma permanente. “Con la llegada del comercio digital, los clientes necesitan que los embalajes protejan sus productos, que cumplan los objetivos de sus equipos de marketing y de logística”. De ahí la necesidad de enfocarse en producir embalajes más livianos, más resistentes y más atractivos.

Una estructura dinámica

Empacar tiene presencia en todo el territorio nacional y sus plantas de producción se encuentran en Cochabamba, El Alto y Santa Cruz, siendo esta última la más grande. Esta firma es la parte industrial de un grupo empresarial con inversiones en banca, retail, supermercados, agropecuaria y otros sectores. “Estamos bastante diversificados, pero, al mismo tiempo, integrados, trabajando bajo una misma filosofía”, afirma.

El ejecutivo pone en relieve la juventud y dinamismo del recurso humano en su empresa: “Nuestro modelo es diferente al modelo tradicional de estructuras rígidas y de decisiones de arriba hacia abajo. Empoderamos al personal procurando tener una estructura más dinámica”. Limpias destaca que un 35% de los roles de mando está en manos de mujeres y que un 65% de su personal tiene menos de 30 años de edad.

La empresa también se enfoca en la actualización tecnológica, no solo para ir reemplazando procesos rutinarios que no aportan valor, sino para contar con herramientas de inteligencia del negocio. Carlos Limpias ejemplifica que estos sistemas pueden predecir qué es lo que quiere el cliente, cuándo lo va a querer o cuándo adquirir insumos en función a precios de los commodities. “La tecnología te permite hacer mejor los negocios, generar el valor agregado que tu cliente está demandando”, concluye.

Perfil

Carlos Limpias Elio (38) es cruceño. Se formó en Ingeniería de Sistemas (Tecnológico de Monterrey). Tras salir de la universidad empezó a trabajar en Empacar, empresa de la que ahora es gerente general. Tiene una hija (5). Le apasiona el cuidado del medioambiente y coleccionar mapas. Considera importante encontrar un equilibrio entre lo empresarial, familiar y espiritual. Viaja para ver los Mundiales de fútbol.