Carlos Caballero: “La industria no tiene contacto con el Estado, lo que beneficiaría al país”

Atrás quedaron los tiempos en los que Carlos Caballero dejó los guantes de futbolista (su anterior oficio) para colocarse los guantes de trabajo y llegar a Bolivia con un grupo de tucumanos desde su natal Argentina. Aquí estuvo sintonizado y fue testigo del crecimiento de la región junto a la firma metalúrgica especializada en fabricación de equipos e infraestructura que lleva su nombre y que fue orquestada hace casi 20 años. Hoy todavía la preside. Al ser consultado si es más boliviano que argentino lanza una sonrisa de complicidad, pero los casi 50 mates que adornan su oficina responden que todavía guarda una estrecha relación con su país, donde también emprendió negocios para extender su nombre. Detrás de su escritorio se erige un monstruo de más de 31.000 m2 construidos, donde 2.000 operarios se encargan de proveer hasta 800 toneladas mensuales de materiales a distintos sectores de la economía nacional. No obstante, asegura que el apoyo del Estado es imprescindible para el correcto desarrollo de todos estos actores.

A poco de cumplir 20 años de operación en Bolivia, ¿cuál es la dinámica del sector?

No sé si el caso nuestro es igual al de otras empresas del sector. Hemos crecido de tal manera que estamos en condiciones de hacerle frente a cualquier tipo de trabajo. Dentro de lo que es la parte agrícola, minera o la de gas y petróleo, que es nuestro fuerte. Invertimos y nos certificamos para hacer cosas interesantes, incluso estamos de la mano de los ferrocarriles, ya que nos encargamos de hacer los vagones para transportar urea o una línea de transporte para una cementera. Con la luz verde que se le dio al etanol y nuestra experiencia con las destilerías hechas para dos empresas cruceñas vemos que estamos listos para atender lo que se requiera. Otro sector importante, y el país apunta a eso, es el energético. Hay dos proyectos importantes. Gracias al éxito del desarrollo del proyecto de la central Hidroeléctrica Misicuni (después de adjudicarse una licitación) tenemos oportunidad en Miguillas e Ivirizu. Estamos a la espera para ver y participar en la construcción de torres y del montaje de las mismas. También estamos en condiciones de realizar proyectos de energía solar.

Entonces, si analizamos un poco, puede haber trabajo para varios años. Sorteamos un par de años de crisis, pero hemos buscado estos nuevos frentes.

La desaceleración preocupa a varios sectores, ¿qué resalta de la estrategia que encaran para afrontar este ciclo?

Desde luego nos tocó la desaceleración. Si se cayó la parte de hidrocarburos buscamos el mineral y la energía. Participamos en termoeléctricas que funcionan con gas -se hizo el cierre de ciclos de tres centrales (Yacuiba, Warnes y Entre Ríos)- y se hizo con empresas extranjeras que tenían a cargo el montaje. Quedó una muy buena relación y estamos seguros de que empezarán a viabilizar nuevos proyectos. Tenemos experiencia en la parte de transporte y cultivo en el campo. Dejamos eso, pero pensamos que si se amplía el área de siembra de caña vamos a tener buenas posibilidades ahí. Eso no lo dejamos nunca y estamos preparados para cualquier oportunidad, ya sea para ingenios, cañeros u otras empresas. Siempre hay que estar listos.

Usted señaló que en reuniones con el Gobierno se abordaron problemáticas sectoriales para elaborar una agenda de trabajo, ¿hubo avances?

Fue un grupo de empresarios en el cual cada uno marcaba las necesidades. Nosotros pedimos al Gobierno que nos dé solución a varias cosas. No hemos visto resultados. En nuestro caso se solicitó que se otorgue a los fabricantes estar en una zona franca donde se pueda usar el material que nos llegue desde fuera y así entregarle al Estado los equipos terminados. De esta manera podemos competir con equipos chinos, coreanos o de otros países que llegan y no pagan impuestos.

Entonces ahí ya tenemos una diferencia superior al 20% en costos. Los chinos tienen mucho apoyo. Esperamos que pronto se pueda llegar a conformar algo para los industriales. No digo que debamos pagar menos impuestos, pero sí competir con ellos.

¿Ingresaron nuevos competidores? ¿cómo influye?

Claro y generalmente extranjeros, que compran equipos sin impuestos. Hay una diferencia bien marcada. Sería interesante si se determinara una zona franca para nosotros los que construimos.

¿Cómo afecta a las empresas bolivianas que los montos de las boletas de garantías sean altos?

Hay proyectos que; por ejemplo, llegan a los $us 100 millones. El monto en boletas a los que llegamos puede ser del 10% y otro del 20% por anticipo. Hablamos de $us 30 millones. Ya no hay banco que te garantice así. La solución en parte sería que nos acepten pólizas de seguros. En definitiva, lo que ocurre es que vienen empresas de afuera con mucha espalda y traen la boleta, ganan dinero y nos entregan a nosotros las obras para que terminemos. Nos pagan mucho menos y cuando quieren. La industria no tiene ese contacto directo con el Estado que podría beneficiar al país. Eso sería lo óptimo, que el Estado confíe en las empresas locales.

¿Esto también fue expuesto en la reunión que tuvieron con el presidente Evo Morales?

También. Obviamente. Y más temas. Tenemos una fundición donde requerimos la materia prima que es la chatarra y hay otra empresa grande que se está instalando y necesita que la chatarra no se la exporte para darle un valor agregado acá. En este momento estamos con los sectores cementero, minero y ferroviario haciendo piezas para la fundición y podríamos llegar a exportar si tuviésemos esa materia prima. Mirá que interesante: hay una fundición que se está montando que va a producir 400.000 toneladas al año y es 100% con chatarra, ¿qué va a pasar cuando no la consigan? O que ambos consigamos poco, salgamos a buscar y pelearnos entre nosotros, ¿el precio dónde se va a ir? En otros países es prohibido exportar chatarra. En el caso del hierro de construcción Bolivia consume 500.000 toneladas al año. Acá se puede abastecer y no se iría ningún centavo afuera. Es capital nacional que debe apoyarse. Eso nos afecta en general, cualquiera que lo ve de afuera va a decir: ¡esto no puede ser!

¿Entonces el desarrollo de otros proyectos como el tren bioceánico, el Mutún o el litio podrían desarrollarse sin problemas con este lineamiento?

Esas son buenas oportunidades y es indudable que serán un éxito. Estamos instalados en Uyuni esperando que el sector minero también actúe. También sabemos que San Cristóbal va a ampliar su planta; somos proveedores de ellos. Estamos prestos a ver cuándo arrancan. El tema del tren bioceánico podemos proveer y estamos con el propósito. Podemos hacer vagones y bodegas completas. Para eso tenemos sociedades también para ese tipo de trabajo.

En Argentina hay oportunidades también, allá están importando productos chinos. ¿Por qué no poder competir desde acá?

Tengo entendido que ingresaron al mercado argentino hace algún tiempo, ¿qué balance hace de esta operación? ¿qué sector es el más atractivo en ese país?

Sí. Tenemos la suerte de tener un buen socio que es boliviano que es Empresa de Servicios Electromecánicos (ESE). Ellos hacen la parte eléctrica y nosotros la parte mecánica. Tenemos varias turbinas en Córdoba. Ahora hay la posibilidad de varias más. Estamos haciendo tendidos eléctricos desde la frontera a Tartagal.

Teniendo en cuenta que pronto iniciará la exportación de electricidad a Argentina, ¿Estarían listos para participar desde ambos lados?

Claro. Tenemos una sociedad y podemos participar en licitaciones. El potencial está enfocado en el sector eléctrico. Tienen un déficit tremendo en Argentina y con la energía que le va a vender Bolivia habrá oportunidades.

¿Analizan el ingreso a otros mercados?

Operamos también en Perú y estamos viendo de trabajar en Paraguay. Es cuestión de golpear puertas, tal y como se hizo cuando llegamos aquí. Está toda la familia vinculada a la empresa.

¿Qué inversiones tienen en agenda para este año o a mediano plazo?

Como inversiones serán algunas cosas que requieran nuevos proyectos, pero después de tanto que hemos invertido tenemos que ejecutar proyectos y ver cómo nos va dentro de lo que se está contratando.

Además de su sector, ¿cómo ve el futuro de la industria?

Lo que se le pidió al Gobierno fueron los puntos mencionados y otros industriales también, de eso depende. Hay sectores que están muy fuertes y pelean en mercados en depresión. Algunos están exportando y viabilizar la agenda sería un golazo para el país, el Gobierno puede tener consideración. También estamos seguros que para el sector habrá novedades con el caso de Puerto Busch, el acceso al es muy importante para los bolivianos.