Carga en contenedores, el desafío para la hidrovía Paraguay-Paraná

En 2016, el complejo portuario del canal Tamengo (Jennefer, Aguirre y Gravetal) que opera en la hidrovía Paraguay-Paraná (HPP), generó una carga exportable de más de un millón de toneladas (el 100% de soya y derivados), mientras que en 2018 el volumen de lo exportado fue de 1,2 millones de toneladas, con la participación de soya y derivados, cemento/clinker, urea y mineral de hierro. Esta diversificación abrió un nuevo desafío y es la exportación en contenedores, un aspecto que, en la hidrovía, del lado boliviano, no se tiene experiencia ya que tradicionalmente se exporta bajo el sistema a granel.

Wilfredo Rojo, extitular de la Caneb, explicó que si se quiere aprovechar el potencial de los puertos nacionales se debe dar el salto hacia la carga contenerizada, algo que es habitual en otras terminales portuarias y que en el canal Tamengo tiene poca tradición ya que predomina la exportación a granel.

Rojo precisó que el proceso llevará tiempo y que las empresas que busquen brindar este tipo de servicio deberán realizar un trabajo de marketing en donde los costos del flete serán determinantes para que los exportadores elijan a una por sobre otra naviera.

“El sistema de los contenedores requiere otro tipo de logística, de normativa y de control. En este aspecto es crucial la presencia de los funcionarios de la Aduana, que se dediquen exclusivamente a verificar la carga en el proceso de descontenerización”, señaló Rojo.

Rafael Riva, gerente técnico de la Cadex, remarcó que es necesario trabajar para convencer a los exportadores de que los precios y los servicios que brindan los puertos del canal Tamengo y las firmas que operan en la HPP son mejores a los que se ofrecen en el Puerto de Arica y la exportación a granel.

El especialista puntualizó que el uso de los contenedores va a depender del tipo de carga y del destino, pues a su criterio, no toda exportación será transportada bajo ese sistema ya que los minerales, la soya y sus derivados, históricamente fueron transportados por barcazas del tipo granelero.

A su vez, Bismark Rosales, gerente de Puerto Jennefer, expresó que como en toda iniciativa la logística nueva se la debe trabajar. Más cuando llegan unos 150.000 contenedores al año vía Pacífico, cuando la ruta del Atlántico, según sus cálculos es más conveniente para la carga que tiene como destino Santa Cruz y área de influencia con un ahorro del 16% en costo.

“Por ejemplo, líneas Panchita ya trae carga contenerizada, comenzó con un viaje de 50 contenedores (solo para exportaciones) y ahora estamos por hacer el cuarto viaje. A partir de julio, cuando tengamos la zona primaria funcionando, tendremos mucha más carga porque pondremos hacer también importación. Es el tipo de carga (en contenedores) que más crece en el mundo y Bolivia no tiene por qué ser diferente. Considero que falta información referente a las ventajas competitivas de la hidrovía, para que el importador/exportador tenga más confianza”, dijo Rosales.

Las operadoras

Juan Ignacio Moro, director general del operador portuario y logístico Atlantasur, señaló que la compañía presta servicios en Puerto de Nueva Palmira (Uruguay), terminal Puerto Rosario (Argentina), en los puertos Fénix y Caacupemi (Paraguay) y de forma exclusiva opera en el Puerto Jennefer, transportando mensualmente 70.000 toneladas.

Moro dijo que la capacidad de acopio en Jennefer, por las inversiones que se están realizando, alcanzará las 100.000 toneladas, un volumen que, a su criterio, incentivará para las firmas que busquen brindar servicio en la hidrovía.

“El mecanismo es uno solo, trabajar y dar opciones a los clientes y ser competitivos en precios, pero también los clientes directos y agentes de carga deben entender que es un negocio nuevo, en especial el de los contenedores, y como toda nueva oferta logística va a tener ajustes para ir mejorando tanto tarifas como servicios”, dijo Moro.

A su vez, Hugo Dalence, gerente de Bolivian Cargo Logistics S.R.L., agente de Líneas Panchita G (LPG) de Paraguay, resumió que el transporte en contenedores es un negocio nuevo que están ofreciendo desde diciembre de 2018 y que están seguros de que esta nueva unidad de negocio crecerá porque existe la carga y ellos tienen el servicio, sea en intrarregión (hidrovía) o extrarregión (Atlántico).

“En intrarregión junto con otro armador ofrecemos 600 contenedores para operar entre Río de la Plata, Asunción y Bolivia. En las cargas extrarregión corresponde a las líneas navieras fomentar el servicio con sus contenedores. Para referencia, Paraguay moviliza el 90% de su comercio exterior extrarregión por el río”, detalló Dalence a tiempo de remarcar que Bolivia siempre miró al Pacífico, incluso hoy en día y que la tendencia histórica del uso de puertos chilenos es todavía evidente porque el país no tiene una política de marina mercante en especial por la hidrovía que facilite a extranjeros invertir en Bolivia.

Mónica Navarro, capitana de ultramar y CEO del Grupo Vessel-Servicios Marítimos, y

Luciano Collo, director del Grupo Vessel Bolivia-Hidrovías Bolivia, informaron de que ya llevan invertidos $us 6,2 millones en sus embarcaciones ($us 2,5 millones en la Atlántica V, $us 1,5 millones en el Pilot One, $us 1,2 millones en la barcaza Tolva 1510) para poder operar en aguas bolivianas.

La ejecutiva subrayó que el potencial de carga en contenedores o granel existe y que estos son los commodities como la madera, cuero, grano de soya, metal scrap, PEP, fertilizantes, castaña, azúcar, torta de soya, chía y minerales, mientras que en el tema de la importación la firma cuenta con los equipos para transportar maquinaria para los procesos productivos, obras viales, de energía y carga general.

Sobre el servicio que ofrecen Collo precisó que se encuentran en condiciones técnicas para comenzar las operaciones para el transporte fluvial-marítimo de contenedores a través de Hidrovías Bolivia.

“Todos los eslabones de la cadena logística hemos celebrado un acuerdo con la naviera Maersk, el cual nos permitirá extender la ruta en contenedores al mundo. Por ello, consideramos que falta que el exportador e importador boliviano decida hacer uso de esta herramienta confiando su volumen en manos nuevas”, sostuvo Collo.

El potencial de carga de la hidrovía no pasa desapercibido para la naviera Maersk, que en la actualidad presta el servicio de transporte marítimo y terrestre desde Arica e Iquique y entregan la mercadería a sus clientes en el eje troncal.

Florian Krietsch, gerente de ventas de Maersk Bolivia Transporte Marítimo S.A., indicó que A.P. Moller-Maersk transporta millones de toneladas de carga cada día y que cuentan con una red que cubre más de 300 puertos (en 120 países).

Krietsch precisó que vieron interés por parte de clientes y proveedores en la hidrovía y constaron que hay distintos actores invirtiendo en el desarrollo de infraestructura, por lo que ellos están atentos para evaluar nuevas oportunidades y escuchar de manera activa los requerimientos de nuevos clientes.