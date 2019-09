Cámaras de Comercio y de Industria piden al Gobierno concesión para manejar la carga por Arica

Los representantes de las cámaras nacionales de Industria (CNI) y de Comercio (CNC), pidieron este miércoles al Gobierno central, les concesione el manejo de la carga de mercancía boliviana de importación y exportación que llega por el puerto de Arica.

“Nos permitimos plantear, que las actividades técnico-operativas relacionadas directa o indirectamente con la mercadería en tránsito hacia Bolivia, sean realizadas mediante una concesión para las cámaras nacionales de Industria y de Comercio. Este nuevo modelo propuesto, atendería con eficiencia al total de la carga boliviana la que tendrá un efecto positivo inmediato en las operaciones portuarias a menor costo”, se lee en la carta que ambos sectores empresariales, enviaron ayer, al canciller, Diego Pary.

Según el análisis previo realizado por ambas instituciones, las cámaras establecen que no existiría incompatibilidad entre su propuesto y la normativa existente en este puerto, en relación al trabajo de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B).

“Lo que planteamos es un Nuevo Modelo de concesión privada, donde la ASP-B dejaría de cobrar por las tarifas y tener un rol más fiscalizador y controlador de la carga”, acotó el presidente de la CNI, Ibo Blazicevic.

A su vez, el presidente de la CNC, Rolando Kempff, dijo estar preocupado por el incremento de las tarifas del Terminal Puerto de Arica (TPA) y que, a partir de este 17 de septiembre, la mercancía va a estar en un rezago hasta que se pague lo adeudado, por parte de la ASP-B.

Entre tanto, los transportistas que movilizan carga de importación y exportación hacia el puerto de Arica, propusieron el martes, negociar las tarifas por los servicios del TPA, directamente y sin la intermediación de la ASP-B.

Diálogo

Por su parte, el gerente de ASP-B, Davis Sánchez, recordó que el 4 y 10 de septiembre se reunió con parte de la cadena logística del comercio boliviano, los que le dieron su total respaldo para que se pueda negociar con las autoridades estatales de Chile, sobre los incrementos tarifarios por los servicios en puerto.

“Con ese respaldo, los empresarios han hecho propuestas que consideramos deban ser analizadas. Lo que se plantea para negociar directamente, vamos a tener que analizarlo con toda la parte logística, ya que no solo interviene la parte privada sino también la estatal”, declaró.

Aclaró que la ASP-B no tiene deudas pendientes con TPA, toda vez que “honramos nuestras deudas quincenales, pero no hemos reconocido el incremento de 2016 ni del 5 de agosto”, expresó.

La autoridad mencionó que la deuda que pide TPA es de aproximadamente $us 234 mil, por el incremento de un promedio de 208,4%, de acuerdo a su Manual de Servicios.