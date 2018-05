De forma sorpresiva Mery Nancy Suárez Parada fue reemplazada en su cargo de gerenta regional de Santa Cruz por Marcelo Jiménez Córdova. El encargado de brindar la noticia fue Rolando Marín, gerente general del Banco Unión, que remarcó que el cambio obedece a una serie de sucesos y a la política de la institución que busca renovar a los empleados ejecutivos.

“Tenemos un nuevo gerente en Santa Cruz", expresó Marín y precisó que estos cambios se hacen con el fin de generar una mayor cultura del interno y gestión de riesgos.

Lo que dijo Rolando Marín:

Sin embargo se debe hacer notar que la salida de Suárez se da en medio un nuevo caso de desfalco (el tercero) esta vez en la capital cruceña. Sobre los desfalcos ocurridos, la autoridad indicó que el banco está interesado en que se aclaren estos hechos delictivos.

“Estos dos hechos delictivos han sido denunciados, los culpables han sido aprehendidos y están en manos de la justicia", indicó y subrayó que espera que luego de las auditorías que se están realizando no se halle más irregularidades, aunque reconoció que la actividad bancaria no está exenta de este tipo de fraudes, por lo que se debe trabajar en el tema de la seguridad y de la transparencia.

Te puede interesar:



En el tema de la seguridad, Marín remarcó que se está trabajando para que la entidad supere el actual momento y logre dar una mejor respuesta. Respecto a los dos últimos casos de desfalco, Marín indicó que eso se debe al trabajo de auditoría que están encarando y que tiene como objetivo denunciar los hechos irregulares que afectan a la entidad estatal.

Sobre el informe de la auditoría del Banco Unión que indica que en la bóveda de la sucursal Cuellar (Santa Cruz) en 23 oportunidades se dieron actos irregulares, Marín reconoció que hubo falencias en los controles y que ya están trabajando en mejorarlos para evitar futuros fraudes.

Para saber:

En cuanto a la capacidad financiera y a la certidumbre en el tema de los depósitos, el funcionario sostuvo que a la fecha tienen operaciones regulares y que son el primer banco en patrimonio, el segundo en cartera de créditos y el que ha acumulado mayores utilidades hasta abril de esta gestión con alrededor de $us 14 millones.

“La gente confía en el Banco Unión y los agentes económicos acuden a nuestras ventanillas en búsqueda de préstamos y créditos”, aseguró Marín.

Controles de la ASFI

A su vez, la Autoridad de Supervisión de Servicios Financieros (ASFI) indicó que puso en marcha la Central de Información de Riesgo Operativo (CIRO), de acuerdo a lo que establece la Ley 393 de Servicios Financieros de 2013, para hacer el control de posibles fraudes financieros.

Para saber:

“La ley establece la creación de la CIRO, que fue puesta en funcionamiento este mes. Este mecanismo permitirá capturar de manera sistematizada, datos de eventos de fraude cometidos por funcionarios de la entidad, así como los tipos de acciones que las entidades financieras hayan adoptado ante el Ministerio Público, siendo esta la institución competente para conocer e iniciar las investigaciones del caso”, informó la entidad supervisora.

Según el artículo 480 de la Ley 393, la ASFI administrará la base de datos “Central de Información de Riesgo Operativo”, que deberá registrar los eventos y pérdidas por fallas o deficiencias operativas incurridas por las entidades financieras.



Cuando se le consultó a la ASFI si mantiene una intervención en el Banco Unión a partir del caso Pari, explicaron que a la entidad financiera le instruyeron el 30 de octubre de 2017 dar curso a una inspección especial de riesgo operativo a cajero automáticos y por ello han empezado a saltar estos eventos de fraude financiero.

“En ningún momento la ASFI intervino al Banco Unión lo que se llevó a cabo es una inspección especial de riesgo operativo en donde se realiza distintas recomendaciones para que el Unión mejore sus sistemas de control interno”, indicaron desde la autoridad de control financiero.

Más casos



De acuerdo con la ASFI, por el momento no cuentan con información sistematizada sobre los desfalcos de los últimos años en las entidades de intermediación financiera.



Sin embargo, reconocieron que no ha habido hasta ahora, ninguna información tan relevante como la observada en el Banco Unión en los últimos meses. “En este sentido, no es posible precisar el número de casos de irregularidades que hayan motivado investigaciones y denuncias ante la Fiscalía en los últimos 12 años.



Por otro lado, Nelson Villalobos, secretario de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), sostuvo que el tema de los fraudes son inherentes a esta actividad, por lo que los bancos trabajan para minimizar esos riesgos.

“Son eventos que se pueden dar en cualquier entidad financiera, nadie está exento. Por eso los bancos están en constante esfuerzo para reducirlos”, puntualizó Villalobos.