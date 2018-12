CEPB: serán $us 30 millones más si ceden ante la COB

Los empresarios están preocupados por la reunión anunciada entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno el 24 de diciembre. Advierten que si el Ejecutivo cede, deberán erogar $us 30 millones más para el pago del doble aguinaldo.

Ronald Nostas, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), dijo que no entienden la posición de la COB y cree que está politizada porque no privilegia a la clase obrera. “Pagar aguinaldo a quienes ganan más de Bs 15.000 representa $us 30 millones más; de ser así, el sector privado estaría al borde del abismo”, manifestó.

Aseguró que el flujo de caja no les permite llevar a cabo la solicitud de la COB.

Mientras, la Conferencia Episcopal Boliviana indicó que el doble aguinaldo los haría disminuir muchas obras sociales e incluso cerrar por no contar con los recursos. Edwin Bazán, vocero de la Iglesia católica en Santa Cruz, dijo que en los hogares de 60 niños tienen por lo menos dos cocineras, cuatro educadores, médico y enfermera. “Si a duras penas se puede cubrir los salarios, ¿de dónde se va a sacar para el doble aguinaldo?”, cuestionó.

El Gobierno minimizó el reclamo. El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que todos los años la Iglesia católica dice lo mismo, pero termina pagando el beneficio. /PR