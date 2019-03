CEPB eligió a Barbery presidente pese a observaciones al estatuto

Delegados de las 26 instituciones afiliadas a la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), eligieron presidente al empresario industrial cruceño Luis Fernando Barbery Paz, quien fue posesionado de inmediato, luego de finalizar la asamblea ordinaria y las elecciones del sector. Barbery reemplaza al también cruceño, Ronald Nostas, quien estuvo en el cargo por cuatro años consecutivos.

Al acto eleccionario le antecedió el retiro de su candidatura de Marco Antonio Salinas, al cargo y advirtió que el acto eleccionario, podría estar viciado de nulidad porque la convocatoria se basa en un estatuto sectorial que no fue aprobado legalmente.

Pero después de dos horas de debate sobre las observaciones del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Asamblea determinó continuar con el proceso “con tranquilidad absoluta”, donde, según Nostas, hubo 39 votos a favor del único candidato y dos abstenciones.

“En relación a la decisión de Salinas de retirar su postulación, ratificamos que la elección de los miembros del Consejo Directivo 2019-2021 se realizó en la fecha y hora establecida”, explicó la entidad, en un comunicado.

Aclaró que algunas de las afirmaciones señaladas por Salinas en su carta de declinación, “además de ser inexactas e imprecisas, cuestionan la vigencia del estatuto e incluso en el extremo inaceptable, la existencia de nuestra institución como sujeto jurídico”.

Luego de la elección, los empresarios festejaron con un voto de aplauso la definición de su representante, quien estará en el cargo por dos años.

En su cuenta twitter, el presidente Evo Morales saludó al nuevo ejecutivo y le deseó éxito, comprometiéndose “a trabajar junto al empresariado por el bienestar de todo el pueblo”.

Entrevista



“El doble aguinaldo no es lo mejor que le puede ocurrir a Bolivia”

Luis Fernando Barbery Paz / Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia

¿Cuáles son los temas que le preocupan luego de ser posesionado en el cargo?

Trabajaremos para tener un empresariado unido y para que el sector sea debidamente reconocido en su rol. También, exponer la manera de hacer propuestas serias al Gobierno cuando corresponde. Tenemos temas transversales que nos preocupan como los incrementos salariales, temas tributarios, entre otros.

¿Habrá un presidente de la CEPB contestatario?

La idea es que todo se resuelva a través del diálogo y tratar de ser persuasivos para que prevalezcan nuestros puntos de vista. Vamos a insistir con las esferas del Gobierno, en hacerles propuestas y mostrarles lo que creemos que no hace bien al país y ver qué alternativas se tienen, tratando de manejar un esquema totalmente institucional y técnico. No mezclar, en lo posible, decisiones políticas con decisiones económicas y técnicas.

¿Qué necesita el empresario boliviano para crecer?

Se necesita fortalecer las inversiones, incrementarlas. Para eso, Bolivia tiene que constituirse en un destino favorable y atractivo para las inversiones necesarias. En ese sentido, eventualmente, habrá algunos aspectos que sugerirle al Gobierno.

¿Qué postura tiene con el pago del doble aguinaldo?

Tenemos bastante tiempo para tratar el tema. Pero el doble aguinaldo no es lo mejor que le puede ocurrir a Bolivia ni a los trabajadores. Hemos comprobado que se pierden empleos. Muchas empresas no están en condiciones de pagarlo. Muchas se han acogido al diferimiento. Otras se ponen en serias dificultades porque tienen que endeudarse. El crecimiento del PIB de la economía del país no es un indicador relevante para garantizar que todas las empresas del país están en condiciones de asumir un incremento salarial.

¿La COB es interlocutor válido para el empresariado?

Ellos son los que están representando el sector laboral y yo no tendría ningún problema. Al contrario, con el mayor agrado, me gustaría poder reunirme, conversar e intercambiar criterios.

¿Cómo afrontarán el incremento salarial?

Entendemos que el sector laboral depende de sus salarios, pero también del éxito de las empresas donde trabajan. Tiene que haber un equilibrio, no podemos separar una cosa de la otra.