CBN rechaza multa por $us 6,3 millones de AEMP

La Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN) anunció la impugnación a la resolución de la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP) por la que le impuso una multa de $us 6,3 millones por presuntas “prácticas anticompetitivas”. “La Cervecería Boliviana Nacional S.A. (CBN) aclara que la resolución RA/AEMP/ DTDCN/N.° 126/2018 emitida por la Autoridad de Fiscalización de Empresas no es una resolución ejecutoriada; por lo tanto, las sanciones en ella establecidas no son definitivas”, señala un comunicado emitido por la empresa.

El pronunciamiento indica que al amparo del derecho al debido proceso y a la defensa, la CBN impugnará dicha resolución en las vías legales. “La resolución establece en su anexo 1 que CBN no cometió perjuicio económico al mercado relevante, al consumidor, ni a los agentes económicos (...). La Cervecería Nacional Potosí es la empresa con posición de dominio en el mercado en Potosí y la AEMP ha desestimado sistemáticamente este hecho durante la investigación”, señala el comunicado.

La sanción de la AEMP La AEMP ha impuesto una multa equivalente a $us 5 millones a CBN por prácticas anticompetitivas que afectaron a Cervecería Nacional Potosí (CNP). También impuso una multa de $us 1,3 millones, por haber incurrido en distorsión de información referente a los precios sugeridos para los puntos de venta de Potosí, Tarija y Sucre.

La resolución administrativa 126/2018, que fue emitida por la AEMP el 19 de noviembre pasado, aplicó las sanciones correspondientes establecidas en el DS 29519 y sus reglamentos que regulan la competencia frente a conductas lesivas que influyen negativamente en el mercado.

La decisión está contenida en un documento de 190 páginas y es el resultado de más de dos años de investigación tras la denuncia presentada el 3 de agosto de 2016 por CNP, cuyo gerente general es Carlos Wille, con el patrocinio del estudio jurídico Vaca Guzmán Siles, especializado en la defensa de la competencia.

La primera sanción consiste en una amonestación por el “otorgamiento de incentivos a los puntos de venta en la ciudad de Potosí, con el requisito de no adquirir ni vender los bienes producidos, distribuidos y comercializados por la empresa CNP o por otros agentes económicos durante los meses de enero de 2016 a diciembre de la gestión 2016”, según la resolución de la AEMP.

La autoridad reguladora inhabilitó a cinco ejecutivos de CBN para ejercer el comercio por 60 días calendario por haber participado en las prácticas anticompetitivas. La decisión alcanza al presidente del directorio de la CBN en 2016, Marcio Froes Torres; al gerente general, Hernán Guillermo Atella; al gerente de Ventas, José Andrés Abraham Handal; al gerente de Planeamiento, Precio y RTM, Sergei Christian Gómez, y al gerente regional de Ventas para Potosí, Patricio Fernando Olmos Ardaya.