CBHE dice que volumen de gas no define rentabilidad

La presidenta de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, Claudia Cronembold, afirmó que el acuerdo firmado entre Bolivia y Paraguay, para realizar un estudio encaminado a construir un gasoducto binacional, es importante y dijo que el volumen exportado no determina la rentabilidad de un negocio.

Las declaraciones de la dirigente privada surgen en contraposición al exministro de Hidrocarburos Álvaro Ríos, quien consideró que Paraguay es un mercado muy pequeño para grandes expectativas.

“Para dar un ejemplo, cuando el precio del gas estuvo en su valor más alto, en 2013-2014, Brasil, por el tamaño de su mercado y por los accesos que tiene y todo eso, pagaba a Bolivia alrededor de $us 11 el millón de BTU, y cargamentos de GNL en torno a $us 13 y 15. Paraguay, en esa misma época, pagaba arriba de $us 30 el millón de BTU, precisamente por el tamaño de su mercado”, afirmó Cronenbold a la agencia estatal ABI.