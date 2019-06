CAO ve falta de sustento en el costo de logística

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) señala que el costo que descuenta la industria aceitera por gastos en logística carece de sustento técnico. Para explicar la figura, el gerente de la institución, Edilberto Osinaga, dijo que el valor oscila entre los 100 y 200 dólares por tonelada.

Sostuvo que en agosto de 2012 el precio de la tonelada de soya llegó a $us 622 en la Bolsa de Chicago y en Santa Cruz los productores recibieron $us 498. Fue el precio máximo.

“Nunca se espera que paguen igual, el precio siempre tiene una diferencia abismal y nunca tiene un sustento técnico. Cuando en Chicago estaba a más de $us 600, en Santa Cruz pagaron con una diferencia abismal, decían que la logística estaba a $us 200, pero nunca han presentado un sustento técnico de la logística”, afirmó el ejecutivo.

El escenario se hace todavía más confuso cuando hay ocasiones en las que pagan con diferencia de $us 40 entre Santa Cruz y Chicago. Entonces, Osinaga cuestiona por qué a veces la logística cuesta $us 40 y otras, $us 200.

Afirmó que actualmente la Bolsa de Chicago ya no sirve como referencia, hoy el parámetro es la Bolsa de Rosario, porque la soya de América del Sur se exporta a China y ese país está pagando premios de más de $us 20 por tonelada. Entonces, en Rosario está a $us 345, más $us 20 son 365 y puede llegar hasta $us 380 en los puertos del sur en Santos y Paranaguá, en Rosario.

En las últimas semanas, las industrias que operan en Santa Cruz fijaron su oferta en $us 230 por tonelada argumentando la caída de la cotización internacional. El gerente de la CAO cuestionó que los industriales hagan referencia a las Bolsas de Chicago o Rosario de acuerdo a su conveniencia.

La entidad gremial considera que se la solución al conflicto pasa por formular el precio de una forma más racional, más real. “La llave la tiene la industria y nadie más”, precisó.

Sobre los costos de logística a los que aducen los exportadores, Marcelo Pantoja, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), puntualizó que ya se debe dejar de hablar de que cuesta $us 100, debido a que eso se gasta para vender en la Bolsa de Chicago, algo que la industria no hace.

Sin embargo, desde la agroindustria señalaron que el cuestionamiento de la Cámara Agropecuaria refleja un desconocimiento del sistema porque no estuvieron presentes en la reunión del viernes en la que se explicó precisamente cómo se calcula la logística y por qué en algunos casos cuesta $us 80 y en otros puede llegar a $us 220.

Los industriales lamentaron que en vez de buscar soluciones se siga ‘avivando’ el conflicto.

Desde el lunes, las negociaciones están en ‘punto muerto’, las industrias decidieron que el proceso sea individual, no a través de entes gremiales.