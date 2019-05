Brasil busca poner fin a monopolio de Petrobras y bajar precio del gas

El Gobierno brasileño trabaja para eliminar el monopolio estatal de Petrobras en el sector del gas y ven un potencial de inversión de $us 60.000 millones si se logra el objetivo de reducir el precio del combustible en el vecino país, según reporta el diario Folha de Sao Paulo. La medida puede tener efectos en Bolivia al momento de renegociar un nuevo contrato.

Para los expertos en hidrocarburos Bolivia debe mirar con mucha atención este proceso de apertura y transformación en Brasil y tener inteligencia de mercado de qué ofrecen y ofertarán los productores de gas natural y los importadores de Gas Natural Licuado (GNL).

Alvaro Ríos, ex ministro de Hidrocarburos, dijo que Bolivia tendrá que competir y hacerlo con sus actuales declinantes reservas y capacidad de producción y con nuevas reservas y capacidad de producción que pueda aparecer de la exploración en curso en los próximos 24 meses.

El estudio de los consultores que asesoran al Ministerio de Economía de Brasil afirma que la reducción del precio del gas es una de las prioridades del área económica del Gobierno de Jair Bolsonaro, que espera poner en práctica las primeras medidas en los próximos 60 días.

La propuesta pretende limitar la participación de Petrobras en el 50% de las ventas de gas en el mercado brasileño. El ministro de Economía, Paulo Guedes, ha defendido que es una oportunidad para ‘reindustrializar’ a Brasil. La meta es reducir el precio del gas en el vecino país de los actuales $us 12 por millón de BTU para entre $us 5 y $us 6, dependiendo de la distancia de la costa.

Actualmente, Bolivia está exportando un promedio de 12 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) entre abril y mayo a un precio de $us 5,36 el millar de BTU, segúnel Centro de Medición y Control Hidrocarburífero de la estatal YPFB.

Herland Soliz, secretario de Energía, Minas e Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz, precisó que Brasil ha incrementado sus reservas de manera exponencial a casi 800 TCF (trillones de pies cúbicos), lo que hace que Bolivia sea insignificante.

Sin embargo, el gas boliviano es importante porque se destina a la zona occidental de Brasil. Sobre la propuesta que baraja el Gobierno brasileño que pretende bajar el precio del gas para que quede entre $us 5 y 6 para su consumidor final, Soliz sostuvo que no conviene a Bolivia porque está recuperándose el precio del barril de petróleo. “Si vamos a vender menos, que por lo menos sea a mejores precios”, señaló.

YPFB lo ve prematuro

En enero, el ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez anticipó que Petrobras reduciría a la mitad la demanda de volúmenes del energético y confirmó que YPFB firmó a fines de 2018 seis acuerdos comerciales con consumidores privados de gas de Brasil y que está a punto de suscribir otros dos más.

Sin embargo, Soliz dijo que hasta hoy no hay nuevos contratos con el mercado brasileño.

En tanto que desde YPFB señalaron que sería muy prematuro hablar sobre lo que pretende hacer Brasil.