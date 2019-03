Bolivia tiene el segundo internet móvil más caro

Un estudio global elaborado por el sitio web de comparación de precios Cable.co.uk reveló que en Bolivia se paga mucho más por cada gigabyte (GB) usado en dispositivos móviles, en comparación con el resto de los países de Sudamérica.

El precio promedio de 1 GB de datos móviles cuesta $us 8,51 en el país, mientras que en Chile, donde es el más barato de Sudamérica, cuesta $us 1,87. Sin embargo, en la Guayana Francesa es más caro que en Bolivia, donde se paga $us 13,14. El estudio se realizó a nivel global y divide los países latinoamericanos en Centroamérica, Sudamérica e islas del Caribe. A escala mundial Bolivia se ubica en el puesto 157 entre 230 países.

Perú, Uruguay, Argentina y Brasil entran en la lista de los 100 más baratos a escala mundial. En tanto, India y varios de los países de la antigua Unión Soviética los datos son más baratos, mientras que en América del Norte se paga mucho más por cada gigabyte (GB).