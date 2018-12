Bolivia firma acuerdos de venta de gas y urea con privadas de Brasil

El presidente Evo Morales participó este miércoles en la firma de acuerdos comerciales entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas privadas brasileñas Gp Camaçari RJ, MSGÁS e Hinove Agrociencia S.A., para generación de energía eléctrica, comercialización de gas natural y venta de urea.

El acuerdo suscrito entre la estatal petrolera y la privada Gp Camaçari RJ, que entrará en vigencia a partir de 2025, compromete la entrega de 1,2 millones de metros cúbicos de gas día (mm3/d), con la posibilidad de subir a 2 mm3/d.

En tanto, el acuerdo comercial firmado entre YPFB y MSGÁS tiene que ver con la venta conjunta de gas domiciliario y redes de gas en el Estado de Mato Grosso del Sur.

La firma del acuerdo comercial entre YPFB e Hinove Agrociencia S.A., compromete la venta de 100.000 toneladas de urea, además busca establecer los términos y condiciones para la venta de urea excedente durante un periodo de ocho años.

Morales dijo que la apertura de nuevos mercados para el gas boliviano y la urea en Brasil es un motivo de alegría para el país. Adelantó que la próxima semana brindarán un informe sobre las exploraciones realizadas en Bolivia.

De acuerdo con un comunicado de la estatal petrolera, el acuerdo suscrito con Gp Camaçari RJ, posibilitará a YPFB participar en proyectos de generación de energía eléctrica, mediante el suministro de gas natural por parte de YPFB para la planta termoeléctrica "Usina".

Por su parte, Luis Alberto Sánchez, ministro de Hidrocarburos, explicó que el contrato con MSGÁS no limita a la estatal petrolera a vender gas natural, sino se abre la posibilidad de que YPFB pueda comercializar y distribuir el gas en Mato Groso del Sur.

"Lo que tendrá un margen adicional YPFB, hoy Bolivia vende a $us 6 a Petrobras, y Petrobras vende en $us 20, entonces el margen de 6 a 20, los $us 14 nosotros no lo vemos, hoy con la nueva estrategia de comercialización se convierte en un jugador importante YPFB al interior de Brasil", explicó Sánchez.