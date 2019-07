Bolivia dejará de percibir $us 32 millones por el paro cívico en Santa Cruz

El paro cívico que acata Santa Cruz este martes tiene efectos económicos. De acuerdo con cálculos realizados por expertos, en base a datos del Producto Interno Bruto (PIB) del país, señalan que Bolivia deja de percibir $us 32,1 millones por la paralización del aparato productivo cruceño.



Si se considera que el PIB de Bolivia el año pasado, según el presidente boliviano, Evo Morales (con datos del gabinete económico), alcanzó los $us 40.500 millones y el aporte cruceño a ese PIB bordea el 29%, se estima que Santa Cruz aporta cada gestión $us 11.745 millones al PIB nacional. Si se divide esa cantidad entre los 365 días que tiene un año, cada día Santa Cruz contribuye con $us 32,1 millones.