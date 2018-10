Bolivia aplica desde este lunes la portabilidad numérica

Los usuarios de más de 11,5 millones de líneas telefónicas móviles que operan en Bolivia, desde hoy pueden cambiar de compañía sin perder su número. Ayer, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) recordó que está en vigencia la portabilidad numérica.

En un comunicado oficial, la entidad reguladora explicó que el objetivo del servicio es fomentar una competencia más equitativa entre los proveedores del servicio móvil y a su vez la medida se traducirá en mejores tarifas, mejor calidad, incremento de promociones en beneficio del usuario, evitando los costos derivados por cambio de número telefónico. Además, de un uso más eficiente de la numeración.

La portabilidad numérica permite a los usuarios el derecho de elegir al operador que le preste el servicio que requieran y contribuye a alcanzar mejores tarifas, optimizar la calidad de servicio, el desarrollo de nuevas tecnologías e incrementa la diversidad de los beneficios en telecomunicaciones.

De acuerdo con la ATT se realizó el trabajo previo en coordinación con las operadoras de telefonía móvil Entel, Tigo y Viva, y tiene el objetivo de mejorar el servicio móvil al usuario final.

Desde la empresa Viva indicaron que ya recibieron la notificación de la entidad reguladora y que están brindando toda la información a sus clientes. Anticiparon que contarán con una campaña para mantener a sus usuarios y atraer a nuevos. Destacaron que cuentan con el servicio de internet más rápido del mercado boliviano, certificado por Ookla, líder global en análisis de velocidad de internet.

Mientras en Tigo explicaron que ante esta coyuntura “seguiremos mejorando nuestros precios y el valor agregado de nuestros servicios de manera permanente”. “Tigo tiene una posición privilegiada en el mercado debido a una razón fundamental: ofrecemos el mejor servicio a un precio competitivo”, indicó María Laura Mendoza, gerenta de marca y de comunicación de la telefónica.

No se debe tener deudas

Para cambiar de empresa, el cliente debe apersonarse a la telefónica a la que quiere migrar y llenar un formulario de portabilidad, además, cumplir varios requisitos, como ser titular de la línea; no tener facturas vencidas (30 días posteriores a su disposición) o contrato vigente (que haya recibido un celular y todavía el plazo acordado no haya fenecido o no se hubiere pagado el valor del equipo), además de tener una antigüedad mayor a 60 días en el operador actual.

Desde la ATT indicaron que se podrá cambiar de telefónica las veces que uno quiera y conservar el número; pero aclaran que tras la primera portabilidad el usuario deberá esperar el lapso de 30 días para realizar un nuevo cambio. “Esto implica que el usuario podrá hacer la portabilidad de su número 11 veces al año”, afirmaron desde el ente regulador.