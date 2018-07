El Bitcoin cayó brevemente por debajo de los $us 8.000 ayer (30 de julio) debido a que los inversores redujeron su exposición a las criptomonedas, luego de que una venta masiva de acciones de tecnología y compañías de internet (el llmado grupo FAANG, conformado por Facebook, Netflix Inc, Amazon.com Inc y Google matriz Alphabet Inc.) se extendió a otros activos riesgosos, reportó Reuters.

El índice de tecnología cayó un 1,79%, ya que los decepcionantes resultados de Facebook, Twitter Inc e Intel Corp, provocaron preocupaciones sobre el crecimiento de un sector que ha liderado el mercado de acciones.

Pasado el mediodía del lunes, Bitcoin, la moneda virtual más grande y más conocida del mundo bajó un 2,48% a $us 8,011.69 en el intercambio Bitstamp con sede en Luxemburgo.

El jueves de la semana pasada, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos respaldó una decisión anterior de no permitir el intercambio de un fondo negociado en bolsa de bitcoin propuesto por Cameron y Tyler Winklevoss.