Benjamín Blanco Ferri: “Uno de los desafíos será digitalizar trámites para facilitar el comercio”

Los presidentes de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) -Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia- se reúnen luego de más de siete años para celebrar los 50 años de este proceso de integración. En este marco, Bolivia, a través del mandatario Evo Morales, recibirá la presidencia Pro Témpore del Grupo Andino. Además, con el presidente peruano, Martín Vizcarra, hay una agenda pactada de temas en los que se tratará avanzar.

¿Cuál es la importancia de este Bloque para Bolivia?

La CAN es nuestra principal región a la que exportamos, especialmente, productos no tradicionales. El año pasado se enviaron alrededor de $us 1.000 millones. Se ha consolidado una zona de comercio donde los países comercializamos productos sin el pago de aranceles y con una normativa armonizada de nuestros países. Es por eso que es un desafío en estos tiempos de grandes problemas de proteccionismo y guerras comerciales, poder consolidar la integración en esta comunidad.

Se anuncia la presencia del presidente Evo Morales en la celebración de los 50 años de la CAN, ¿cuándo estará en Lima?

En la presente jornada llegará. Previo al acto protocolar, tendrá una reunión bilateral con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, donde se analizarán los temas que tenemos en nuestra agenda de relacionamiento bilateral. Posteriormente, se realizará la cumbre presidencial de la CAN, donde el presidente Morales recibirá la presidencia Pro Témpore.

¿Qué temas abordarán en el encuentro bilateral?

Entre Bolivia y Perú tenemos un Gabinete Binacional que se celebra cada año, donde hay temas que tienen que ver con fronteras, desarrollo productivo, la venta de gas natural, entre los más importantes. El encuentro también incluirá temas como los pasos de frontera, el lago Titicaca. Aprovecharemos el encuentro para estrechar, aún más, los lazos de amistad con Perú. Pero uno de los proyectos especiales del que se va a conversar es el del Corredor Ferroviario de Integración. En el IV Gabinete Binacional de ambos países, que se desarrolló en Cobija (Pando) en septiembre del año pasado, se estableció que la siguiente cita se desarrollaría en Perú.

Usted coordina el proyecto del Corredor Bioceánico, ¿qué se definirá al respecto?

Perú es un socio clave en la construcción del Corredor Ferroviario. Hemos venido trabajando de manera estrecha con el país vecino. Este encuentro es precisamente, para hacer una evaluación del trabajo que se está avanzando con Perú, pero también, del trabajo que se viene realizando con los demás países que forman parte de esta iniciativa estratégica para los gobiernos de ambos países. Todos sabemos que este plan millonario busca integrar, vía férrea, el océano Atlántico con el Pacífico a través de Perú, Bolivia y Brasil.

¿La ciudad peruana de Ilo sigue siendo la principal alternativa para que se construya el megapuerto que conecte la ferrovía con el puerto marítimo?

Sí, así es. Tenemos el ofrecimiento de Perú. En este momento, ya no es una alternativa, sino una realidad. Bastante mercadería está ingresando desde el año pasado por dicho puerto. Han arribado buques con carga (con destino a Bolivia) y la idea es continuar fortaleciendo los mecanismos que tenemos sobre el libre tránsito y, especialmente, ver cómo aprovechamos la Ley de Cabotaje Marítimo aprobado por Perú para que esta sea una verdadera opción para Bolivia, en su añorada salida hacia el océano Pacífico.

En materia de inversión, ¿qué monto asignará Bolivia para concretar el proyecto?

Se viene trabajando y esto se tendrá que definir en las instancias técnicas que correspondan.

Ahora que Bolivia asumirá la presidencia de la CAN, ¿cuál será la propuesta país?

En esta presidencia rotativa que recibirá Bolivia, el presidente Morales va a realizar una breve presentación de las principales iniciativas. Pero los desafíos que tenemos en la CAN son grandes, como continuar la facilitación del comercio entre los estados. Se ha aprobado recientemente, una 'Decisión' sobre el transporte internacional terrestre. Le tocará a la presidencia de Bolivia reglamentar esta 'Decisión' que permita circular a las unidades de caga en los países andinos. Esto para Bolivia es muy importante porque nos permitirá utilizar puertos de los países de la CAN de manera más expedita. Tenemos el tema de la digitalización de trámites para la facilitación del comercio y una agenda comercial bastante nutrida.

Por otro lado, tenemos temas sociales, el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas y el Encuentro Empresarial Andino (que se realizó en Bolivia y que el próximo año se realizará en Ecuador). Como encargado de la presidencia, nos va a tocar llevarla a cabo en ese país y hemos acordado entre los países tener una estrecha relación con los empresarios privados, para llevar a cabo este encuentro. Hay también varios temas que tienen que ver con la migración. Tenemos el desafío de aprobar durante nuestra presidencia un Estatuto Migratorio Andino, entre otras propuestas que vamos a ir trabajando. Esperamos aprobar un plan de trabajo para la presidencia de Bolivia que nos permita dar un impulso importante a la CAN.

Hasta ahora, ¿qué tan importante es el comercio boliviano con los países andinos?

Actualmente, la CAN es el segundo socio comercial de Bolivia. Las exportaciones del país en la CAN representan el 11% del total. En el periodo enero-noviembre de 2018, las exportaciones crecieron un 38%, alcanzando $us 931 millones. Las exportaciones a la CAN son básicamente productos no tradicionales. Es nuestro principal mercado para las oleaginosas, la carne procesada, el corte de carne deshuesada. El año pasado exportamos $us 16 millones de este producto. También es nuestro principal mercado para el azúcar, porque exportamos más de $us 20 millones y tenemos otras varias exportaciones de productos no tradicionales. Mientras tanto, la CAN le vende a Bolivia, gasóleo, barras de hierro o acero sin alear, perfumes y aguas de tocador, cemento portland y polipropileno, entre los principales.

¿Qué sector empresarial puede ser más atractivo en este bloque?

Considero que la CAN es el mercado natural para las pequeñas y medianas empresas, para los microproductores, porque tenemos una normativa que nos permite comerciar con reglas comunes, con arancel cero. Es algo que debemos aprovechar. Pensamos que los encuentros empresariales son una oportunidad para hacer conocer nuestra oferta exportable y aprovechar este importante mercado de más de 110 millones de habitantes.

Hablando del tema comercial, ¿cuál es la evaluación del Encuentro Empresarial Andino que se realizó en La Paz?

Resultó muy exitoso. Es la primera vez que un encuentro de este tipo se realiza en la sede de Gobierno. Por parte de Bolivia, hemos tenido la mayor participación, tanto de exportadores como en intenciones de negocio. En esta oportunidad, se realizaron importantes compras al momento (en la misma rueda de negocios), por un valor de $us 700.000. En intenciones de negocio a seis meses, hemos superado los $us 20 millones. Recibimos a compradores importantes de la Unión Europea (UE) que vieron la producción de los países andinos con quienes se han podido desarrollar intenciones de negocios importantes.

Al regreso del presidente Evo Morales al país, ¿Hay la esperanza de que volverá con una bolsa llena de proyectos importantes?

Así es. La CAN es el mecanismo que más ha avanzado en la integración regional. Es el más antiguo de la región. Ha sobrevivido a varias crisis políticas, sociales y económicas del continente y fue una herramienta fundamental para el comercio de los países que formamos parte del Grupo Andino.

Tenemos entendido el Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, también tendrá una agenda propia en Lima, ¿qué hará?

Se desarrollará al mismo tiempo, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores donde se tiene previsto aprobar algunas decisiones, como la creación del Observatorio sobre el mercurio, para la lucha contra la minería ilegal. Se discutirá sobre una 'Decisión' para eliminar progresivamente el roaming que cobran los cuatro países andinos. Se tiene otra decisión para implementar acciones específicas en el marco de la protección de los pueblos afrodescendientes.