Beni busca cuadruplicar frontera agrícola en la próxima década

La posibilidad de diversificar la matriz productiva en Beni ya es una realidad que se va concretando con la inversión de empresarios bolivianos y con el interés de capitalistas brasileños que ven con buenos ojos la posibilidad de ampliar la superficie agrícola y pasar, en no más de 10 años, de 53.000 hectáreas cultivadas a 208.000, cuatro veces más.

Los bajos precios de la tierra y la cercanía a Porto Velho (Brasil), que garantiza una logística de transporte más barata y competitiva, si se piensa en las exportaciones, son uno de los factores que hacen de Beni una buena alternativa para las inversiones en el agro.

Conocedor de estas ventajas comparativas, desde la Coordinadora Estratégica Autosustentable del Beni, con el apoyo de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), de la Cámara de Exportadores del Norte (Cadexnor) y de la Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), realizó una reunión denominada Encuentro para promover las inversiones en Beni, en la que se destacó el potencial de la provincia Marbán, debido a su posición estratégica que la hacen casi invulnerable a las inundaciones.

Las posibilidades

Fue Moisés Manjón, secretario técnico del Observatorio Económico de la Cadex y de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el encargado de dar a conocer el potencial de Marbán e indicó que, de acuerdo a los estudios de suelo presentados por la ABT en 2017, esa provincia presenta una ventaja natural, pues del total de las 2,7 millones de hectáreas, 786.000 hectáreas son de altura (no se inundaron en cuatro gestiones), de este subtotal, 577.988 ha son bosques.

“Esto deja alrededor de 208.000 hectáreas libres, a las que se debe apostar y que tienen una fertilidad del suelo entre media y alta”, precisó Manjón.

Otro aspecto que destacó Manjón es el precio de la tierra, que en la zona oscila entre los $us 250 y los $us 500 (tierra virgen) la hectárea, y si ya fue trabajada la misma llega hasta los $us 1.500, mientras que en el norte Integrado de Santa Cruz la misma extensión se cotiza entre los $us 5.000 y los $us 8.000.

La cercanía relativa a la hidrovía norte (alrededor de 900 km hasta Porto Velho-Rondonia) es otro factor que hace de Marbán una buena apuesta para pensar en una producción destinada a las exportaciones.

Según la presentación, los cultivos con mayor proyección son la soya, maíz, arroz, sorgo y las plantaciones de eucaliptos.

Daniel Murillo es uno de los inversores bolivianos que ya está apostando, en sociedad. Ha sembrado 4.200 hectáreas, bajo riego, en los que ya lleva invertidos $us 14 millones.

A su vez, Daniel Pereira, gobernador del estado de Rondonia (Brasil), destacó el encuentro e indicó que la comisión de empresarios brasileños que llegó está satisfecha por la información y consideró que en pocos años las regiones de Beni y Pando tendrán el mismo potencial económico que Rondonia, dado que cuentan con las mismas características de suelo y fertilidad.