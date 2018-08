BISA Seguros invierte $us 200.000 en la zona norte de Santa Cruz

Cerraron el 2017 con un 22% de participación del mercado y este año pretenden subir cinco puntos esa cifra. BISA Seguros apunta a fortalecer sus negocios enfocando sus innovaciones en nuevas infraestructuras para sus clientes, de acuerdo con la perspectiva del gerente de negocios regional, Juan Carlos Ballivián.

El ejecutivo explicó que esta infraestructura, que demandó un desembolso de $us 200.000 de los cerca de $us 1,5 millones de fondos dirigidos a estas inversiones, está destinada a responder las demandas de sus clientes y en función de los nichos de mercado emergentes, donde la competencia obliga a estar en excelentes condiciones y no da margen para la duda o la poca innovación.

Resaltó la diversificación de su cartera de clientes, que en el pasado se enfocaba en el público corporativo y que ahora también ofrece servicios personalizados para el sector automotriz, salud y masivos, así como la oferta de servicios que pueden ser atendidos desde dispositivos móviles.

Ballivián cortó la cinta del nuevo espacio, que fue inaugurado ayer en el edificio empresarial Cubo Gardenia en la zona norte de la capital cruceña. Será atendido por 18 profesionales especializados en la industria de seguros y reaseguros, así como más de medio centenar de agentes.