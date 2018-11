BCB minimiza el impacto de la deuda externa

De acuerdo a un informe presentado por el Banco Central de Bolivia (BCB), la deuda externa del país, hasta octubre, alcanzó los $us 9.896 millones, que según la entidad representa un 24,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y es manejable.

La afirmación del BCB se basa en recomendaciones de la Comunidad Andina de Naciones y otros que establecen un límite de hasta un 50% de deuda con relación al PIB. Además, dijo que el crecimiento de los compromisos es de un 4,9% con relación a 2017.

Los principales acreedores son Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con $us 2.799 millones; el Banco de Desarrollo de América Latina CAF con $us 2.414 millones; y el Banco Mundial con $us 830,6 millones.

La segunda forma de endeudamiento son los créditos bilaterales. En este grupo está China, como principal financiador, con $us 789,8 millones, le siguen Francia con $us 144 millones, Alemania con $us 57,9 millones, Corea del Sur con $us 50,4 millones, Brasil con $us 23,8 millones y España con $us10,5 millones.

El economista Germán Molina dijo que en términos generales la deuda es manejable, pero observó que en los últimos cuatro años los compromisos del Estado crecieron sostenidamente.

El analista Julio Alvarado señaló que, sumando la deuda interna y externa, más los recursos que tienen que desembolsar los organismos, los compromisos sobrepasan los $us 24 millones. “Es más de lo permitido”, explicó.

A escala regional, la deuda de Argentina hasta octubre llegó hasta un 46% con relación a sus PIB. En Perú la cifra es de un 33,9%, Chile con 59,4% y en Brasil la deuda con relación a su PIB es del 36%, aproximadamente.