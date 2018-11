BCB garantiza provisión de dólares estadounidenses

Pablo Ramos Sánchez, presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), dijo que la entidad a su cargo garantizaba la suficiente provisión de dólares estadounidenses a todas las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) para que realicen la venta directa de divisas al público.

Recordó que la suspensión de la venta de la moneda extranjera en las ventanillas del Ente Emisor, ubicadas en la calle Ayacucho de la ciudad de La Paz, es simplemente una medida administrativa, la cual fue asumida debido a que en Bolivia, como en todas partes del mundo, un banco central no tiene como función la venta de divisas al detalle.

En ese marco, Ramos remarcó que los bancos, a través de las compras directas en el BCB, con el mecanismo utilizado hasta ahora, van a ser abastecidos completamente. “Aseguramos y garantizamos que los bancos tendrán los dólares para hacer llegar al público en las cantidades demandadas”, afirmó.

“Lo que el BCB tiene como tarea es garantizar al sistema de intermediación financiera, es decir a los bancos en su papel mayorista, la oferta de divisas para que dichas instituciones lleven al público y otras unidades la moneda extranjera que requieran”, señaló.

Dela misma manera, la autoridad rechazó las opiniones de analistas que se señalan que la medida se debe a la baja de las Reservas Internacionales (RIN).

“La determinación no afecta las RIN, porque no van a aumentar ni disminuir; no afecta la balanza comercial, porque no van a aumentar las exportaciones ni disminuir las importaciones; no afecta la producción ni la comercialización de bienes; y tampoco afecta al tipo de cambio”, afirmó.

En ese marco, explicó que la medida no va crear ninguna situación que ponga en riesgo el tipo de cambio y que se va mantener estable con un precio de compra de Bs 6,86 y un precio de venta de Bs 6,96. En suma garantizó que no habrá devaluación.