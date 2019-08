Avianca registra pérdidas por $us 475,9 millones hasta junio

Avianca Holdings tuvo una pérdida neta de $us 475,9 millones en el primer semestre de este año, mientras que en el mismo periodo del año pasado había sido de $us 31,9 millones, según el balance divulgado ayer por la compañía.

Las pérdidas en el segundo trimestre acumularon $us 408,02 millones, que sumadas a los $us 67,9 millones de enero, febrero y marzo alcanzan los $us 475,9 millones.

De la cifra del segundo trimestre, $us 285 millones corresponden al impacto que generó la venta de 24 aviones, que no implican salida de caja y hacen parte de la estrategia de simplificación de flota y contracción de red. Los ingresos operacionales de Avianca Holdings se ubicaron en el segundo semestre de 2019 en $us 1.100 millones, una disminución del 6,9% con respecto a los primeros tres meses del año.

El director financiero de Avianca Holdings, Adrián Neuhauser, manifestó que la dirección de la compañía “tiene como prioridad mejorar los números que recibimos y fortalecer la confianza de nuestros clientes y del mercado”.

“Hemos enfocado los esfuerzos en reperfilar la deuda y consolidar nuestra estructura de capital, mientras que ajustamos la operación y mejoramos la entrega del servicio. En las semanas que llevamos en la compañía hemos rediseñado la red, empezando por la cancelación de 25 rutas no rentables; vendimos 24 aviones de nuestra flota y continuamos con la desinversión en negocios no estratégicos”, agregó.

Sigue operando en Bolivia

EL DEBER consultó a Jorge Valle, representante legal de Avianca en Bolivia, sobre la posible suspensión de rutas aéreas en el país. Sin embargo, el ejecutivo afirmó que no hay ninguna información oficial al respecto.