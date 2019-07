Atención desarrolladores: lanzan concurso para crear aplicaciones bursátiles

La Bolsa Boliviana de Valores (BBV) busca potenciar el mercado bursátil en Bolivia a través del desarrollo de tecnología que permita, entre otras cosas, mejorar procesos y hacer más eficientes las operaciones. Con este propósito se ha lanzado la convocatoria para el primer 'APPchallenge', un concurso que busca el desarrollo de tecnologías finacieras digitales (Fintech) destinadas al área de la bolsa.

La BBV invitó a desarrolladores bolivianos a presentar propuestas hasta el 27 de julio, las cuales pueden estar destinadas a: simplificar procesos o agilizar las operaciones en bolsa, comparar productos, brindar seguridad o cualquier otra iniciativa referida con el área bursátil.

El gerente General de la BBV, Javier Aneiva, informó que los ganadores de la competencia, además de ser premiados por la institución, tendrán la oportunidad de conseguir un cupo para participar -con sus proyectos- en un concurso internacional, “High Tech”, organizado por la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB), que se realizará este año en Rosario (Argentina).

“Con esta iniciativa buscamos que nuestra nueva Bolsa mantenga contacto con los proyectos Fintech, relacionados al mercado de capitales local, y asimismo mostrar los desafíos que tiene nuestra industria para encarar su modernización. Queremos propiciar nuestro propio desarrollo y el de todos los participantes de este ecosistema, tomando lecciones de mercados más desarrollados a nivel regional y global”, añadió.

¿Cuáles son las reglas?

De acuerdo al reglamento, la inscripción al “APPchallenge” es totalmente gratuita y los interesados pueden participar de forma individual o en grupos de hasta cinco personas. El uso de tecnologías para la creación de la solución es libre (web, escritorio o aplicación móvil).

El desarrollo de las aplicaciones "se quedará como propiedad intelectual de sus autores."

Los temas sugeridos para el desarrollo de las Fintech son Blockchain/Crypto o soluciones que permiten generar tokens (valores) digitales y transaccionales (acciones, títulos y otros) o contratos inteligentes que facilitan, aseguran, refuerzan y ejecutan acuerdos; Negociación de Activos Financieros, como soluciones para la compra de acciones deuda y otros, o para facilitar o ejecutar transacciones de otro tipo de activos; Gestión de Finanzas Personales y Patrimonial, como plataformas de comparación en línea que contrasten diferentes productos financieros y sus características.

Sin embargo, los participantes pueden elegir otros temas -relacionados al mercado de valores- que vean convenientes, aclaró Aneiva al recordar que la BBV está próxima a implementar la última fase de negociación electrónica en bolsa, lo cual la habilita a desplegar un potencial de negocios y tecnológico importante.

Evaluación y premios

Para la evaluación de los proyectos presentados se tomará en cuenta criterios como el de Funcionalidad (no estáticas), Complejidad (integración con el mercado de capitales), Originalidad (innovación y aplicabilidad), Interfaz (facilidad de usabilidad) y Presentación (de calidad).

El gerente de la BBV explicó que se premiará a los tres primeros proyectos ganadores, con $us 2.500, $us 1.500 y $us 1000, respectivamente. Los mejores trabajos recibirán invitaciones a presentaciones con altos ejecutivos de diferentes entidades financieras del mercado local.

Para la habilitación de los proyectos y el registro de los participantes, la BBV habilitó la plataforma Evenbrite. La comunicación para mantenerse informado o absolver dudas se la realiza a través de las redes sociales Facebook, Twitter y Linkedin, o el correo electrónico appchallenge@bbv.com.bo