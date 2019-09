Ataques cibernéticos le cuestan $us 120 millones a bancos latinos

“Hace unos ocho o nueve meses realizamos un estudio de ataques cibernéticos en América Latina. Un aspecto que me llamó la atención fueron los ataques que sufrieron BancoMext (México) y Banco de Chile. En el primer caso pudieron recuperar $us 110 millones y en el segundo perdieron $us 10 millones”, describió Rob Vazquez, CSO (Chief Security Officer) de la firma Clarium Managed Services, la razón que motivó a la empresa a expandir sus operaciones a la región.

Según el experto, que recientemente estuvo en el país, quienes más ‘padecen’ por estas acciones son los clientes de las instituciones financieras. Una prueba de ello, son los seguros que cobran los bancos a usuarios por sus tarjetas de débito o crédito.

A decir de Vazquez, estas acciones ya no son un ‘hackeo’ realizado por individuos, sino por organizaciones criminales que cuentan con herramientas avanzadas y sofisticadas. En cuanto a la manera en la que se perpetran los delitos, según el experto, utilizan el mecanismo ransomware o secuestro de datos.

Para prevenir esos hechos delictivos, Clarium Managed Services cuenta con una amplia variedad de soluciones desarrolladas por la empresa multinacional estadounidense de ciberseguridad Palo Alto Networks.

“Firmamos acuerdos con Palo Alto para poder traer sus licencias a América Latina, las cuales pueden ser adquiridas por pequeñas, medianas o grandes empresas, gracias al trabajo que hemos realizado para volverlas asequibles. Las compañías tienen que tomar conciencia del peligro que corren”, manifestó Vazquez.

En la actualidad, Clarium Managed Service ya tiene presencia en Perú y está comenzando sus operaciones en Brasil y Bolivia.

Arribo al país

El trabajo que la empresa tiene previsto realizar en el país es la de prevención, pero de una manera diferente, de acuerdo con Daniel Oblitas, representante de Clarium Bolivia (antes TuPropiaApp, firma con tres años de experiencia en el mercado).

El acercamiento de la compañía nacional con Clarium Managed Service se produjo hace un par de meses en una feria especializada en seguridad informática.

“Empezamos a conversar sobre qué es lo que está pasando en Bolivia en materia de seguridad informática y la posibilidad de tener la representación de la compañía. Hicimos un testeo y hubo interés en las organizaciones nacionales”, manifestó Oblitas.

