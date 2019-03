Arroceros bloquearon la ruta Trinidad-Santa Cruz

Desde las cero horas de ayer, los productores de arroz de la provincia Guarayos, bloquean la carretera Santa Cruz-Trinidad, exigiendo a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) mejor precio para el arroz y exigen el despido de la directora del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Gimena Borges

Máxima Cueva en representación de los 700 productores, indicó que la mencionada empresa estatal les paga $us 35 la fanega; sin embargo, ellos exigen $us 70, porque lo consideran un precio justo. “Con los 35 no logramos ni siquiera cubrir los gastos de producción”, dijo Cueva.

Indicó que la medida es indefinida. Mientras tanto, hay decenas de vehículos, de uso particular, como público, varado en ambos lados de la vía. La Federación de Guarayos y campesinos del Beni participan de la medida de presión. Exigen presencia de las autoridades nacionales para levantar el bloqueo. /DA