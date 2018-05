Argentina propone a Bolivia un contrato más flexiblede compra de gas natural

Argentina va a proponer un contrato más flexible a Bolivia para la compra de gas natural. La revelación surgió de fuentes informativas del país vecino, que contactaron en Estados Unidos a su ministro de Energía, Juan José Aranguren.

“El ministro Aranguren entabló una negociación con Óscar Barriga, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para flexibilizar el contrato firmado durante la administración de Néstor Kirchner a mediados de la década pasada”, afirmó EconoJournal, tras haber dialogado con la autoridad de ese país, luego de su presentación en el seminario Vaca Muerta: Getting ready for the full development, organizado en Houston.

Se quiso confirmar la información con el máximo ejecutivo de YPFB, así como de alguna autoridad del Ministerio de Hidrocarburos, pero ninguno respondió hasta el cierre de nuestra edición.

El medio argentino establece que por la recuperación de la oferta local de gas (en el primer trimestre creció un 3,4% con relación al mismo periodo del año pasado), a partir de la incorporación de producción no convencional proveniente de Vaca Muerta, el Gobierno está renegociando los términos contractuales del gas que se importa.



La iniciativa



La propuesta argentina consiste en comprar más gas durante el invierno, incluyendo una mejora del precio del gas boliviano, siempre y cuando el Gobierno de Evo Morales acepte enviar menos gas durante el verano.



Para eso, hay que modificar la cláusula de ‘take or pay’ (toma o paga), que obliga a Argentina a comprar un mínimo de 21 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) de gas durante el invierno y 17 MMm3/d durante el verano.



“El contrato se extiende hasta 2026. Pero necesitamos y ya estamos negociando una mayor flexibilidad. Estamos dispuestos a pagar más por el gas que llega del invierno para tomar menos gas en verano y más en invierno”, especificó Aranguren.



Como dato, el medio argentino destaca que el precio del gas importado desde Bolivia se calcula trimestralmente en función de la evolución de los precios de una canasta de derivados del petróleo (distintos tipos de gasoil y fuel oil). El importe actual ronda los $us 5,80 por millón de BTU.

En la web de Enarsa se proyecta pagar $us 6 por millón de BTU en el periodo abril-junio de 2018.



Según cuadros estadísticos del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia de los volúmenes de exportación al mercado argentino, los despachos se incrementaron un 8,5%; es decir, de un promedio diario de 17,7 MMm3/d en el primer trimestre de 2017, a 19,2 MMm3/d en este año.



Reunión en Santa Cruz

Ya en enero pasado, el embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, luego de una reunión bilateral entre las delegaciones de

Argentina y Bolivia, realizada en la ciudad de Santa Cruz, adelantó que su país buscaba negociar con Bolivia este tema.

Álvarez informó que su país está interesado en comprar mayores volúmenes de gas y que la demanda en invierno podría incrementarse hasta 25 MMm3/d, mientras que en verano se reduciría a 16 MMm3/d.



En ese entonces también se conoció que la falta de gas en Argentina en época de invierno y el no cumplimiento de los volúmenes acordados por parte de Bolivia, hicieron viable la importación del energético desde Chile a partir de 2016.

Venta de gas

Mercado brasileño

Los envíos de gas natural al mercado brasileño de enero a marzo se incrementaron un 19,2% con relación al mismo periodo de 2017, al pasar de 18,7 MMm3/d a 22,3 MMm3/d.



Mercado argentino

En cuanto a los volúmenes de exportación al mercado argentino, los despachos se incrementaron un 8,5%; es decir, de un promedio diario de 17,7 MMm3/d en el primer trimestre de 2017, a 19,2 MMm3/d este año.