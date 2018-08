El Gobierno boliviano informó de que Argentina se retrasó en el pago de una tercera factura por la compra de gas, con lo que la deuda asciende entre $us 370 y $us 400 millones. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) analiza el cobro con una carta de crédito, no sin antes conversar con Integración Energética Argentina S.A. (Ieasa).

La información la reveló este lunes el ministro de Economía, Mario Guillén, cuando se refirió a la baja de las Reservas Internacionales Netas (RIN), que entre el 10 y el 17 de agosto bajaron en $us 100 millones, quedando en $us 9.074 millones.

“En estos momentos, Argentina tiene tres facturas impagas (por unos $us 400 millones). Eso impacta directamente sobre las RIN. Pero si nosotros recibimos este pago en los próximos días, estaríamos subiendo las reservas”, manifestó la autoridad.

La información fue confirmada por el vicepresidente de Administración Contratos y Fiscalización de YPFB, Luis Alberto Poma, quien señaló que la empresa analiza el cobro de la carta de crédito comprometida en una adenda al contrato firmada en 2014.

“Hay una deuda de alrededor de $us 370 millones. Estamos coordinando reuniones con Ieasa porque tenemos que tomar acciones. Hay un contrato y tenemos que dar cumplimiento. Estamos evaluando poder cobrar esta boleta. Aunque no cubre la deuda”, manifestó Poma.

El mes pasado, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dio a conocer que Argentina adeudaba $us 255 millones por abril y mayo. El embajador del país vecino en Bolivia, Normando Álvarez, dijo que pediría una explicación del retraso del pago de las facturas que implica sanciones pecuniarias. La semana pasada, el diplomático reconoció que desconocía si la deuda se pagó, pero anunció que en los primeros días de septiembre, las autoridades energéticas de ambos países se reunirían para hablar de deudas, contratos y volúmenes de gas.

El analista Hugo de la Fuente manifestó que si bien Bolivia tiene la capacidad de cobrar esa carta de crédito, va a ser un proceso complejo, porque se conflictúan ambos países.

“En años anteriores nos debían hasta de ocho meses. Menos mal que se estableció este tipo de boletas, pero no deja de ser un conflicto”, sostuvo.